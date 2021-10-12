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NBA／沃神爆料KD和哈登會見籃網高層　討論厄文去留

▲Kevin Durant、James Harden將和球隊高層討論好友Kyrie Irving的去留。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant、James Harden將和球隊高層討論好友Kyrie Irving的去留。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-12 12:53:38

籃網三巨頭之一Kyrie Irving鐵了心不接種新冠肺炎疫苗，將無法出戰主場賽事，根據《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski爆料，籃網另2大巨頭Kevin Durant、James Harden將和球隊高層討論好友的去留。

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Irving因紐約防疫規定無法在主場出賽，等同賽季一半都不能打，Wojnarowski在節目上表示，KD和Harden將會與籃網老闆蔡崇信、球隊總管Sean Marks會面，討論是否允許讓Irving「兼職」(part-time)只打一半賽季。

「我認為這不僅對Irving目前短期的球季規劃有很大的影響，也會對他未來長期的生涯，甚至是否能待在布魯克林有影響。」Wojnarowski如此表示。

KD和Harden都是Irving的好友，前二者也曾被問到對於好友缺戰的狀況，兩人都未「口出惡言」，不過，隨著這個問題持續存在，美國媒體認為三巨頭之間恐出現一些緊張局勢，若籃網真的在考慮交易Irving，那麼這次會面會是請求KD和Harden祝福的好機會
 

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