看見蔡立靖、吳彥澍等年輕球員成長 U23男足月底續戰
中華男足前往泰國出戰2023亞洲盃資格賽附加賽與印尼進行兩回合比賽，可惜最終兩回合總計1:5落敗，無緣晉級，賽後代理教頭葉獻中表示，看見陣中幾名年輕球員的成長，像是吳彥澍、梁孟昕、林明偉、蔡立靖都將會是中華隊未來不可或缺的選手。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-12 13:30:29
由於疫情等關係，旅外好手包含「台灣隊長」陳柏良，中場發電機溫智豪都未能隨國家隊出戰，但也因此讓出名單空間，中華男足近年持續選進年輕好手，盼能培養接班人，這次附加賽結束，陣中幾名小將也將接續前往吉爾吉斯出戰月底的U23賽事。
昨天賽後葉獻中表示，其實這場比賽有嘗試做不一樣的變化，雖然前一場有客場進球但希望在比賽開局就能有機會進球，球員們也按照訓練的戰術執行獲得幾次機會，可惜沒能延續攻勢，對方也把握住我們的失誤進球，這就是比賽的一部分。
雖然落敗，但葉獻中也看到中華隊的未來性，幾名年輕球員像是吳彥澍、梁孟昕、林明偉、蔡立靖都將會是中華隊未來不可或缺的選手，多吸取一些國際賽的經驗會對他們更有幫助，希望未來他們可以持續進步。
兩場國際賽都先發上場的年輕小將吳彥澍表示，這次對上印尼是第三次交手，前兩次是2018亞運跟U19亞洲盃錦標賽。覺得兩場比賽下來面對如此快速的壓迫及節奏，自己在處理球的思考時間得更快，否則就容易掉球，印尼也有很多都是之前U19會內賽遇到的，覺得他們進步非常多，自己得要更努力，否則差距只會被拉開。