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聯合國抨擊塔利班罔顧女權　籲各國救阿富汗經濟

▲聯合國秘書長古特瑞斯今天抨擊塔利班違背對阿富汗婦人和女孩的承諾，並敦請世界各國捐更多的錢給阿富汗，以避免其經濟崩潰。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯今天抨擊塔利班違背對阿富汗婦人和女孩的承諾，並敦請世界各國捐更多的錢給阿富汗，以避免其經濟崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-12 16:57:18

（中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天抨擊塔利班違背對阿富汗婦人和女孩的承諾，並敦請世界各國捐更多的錢給阿富汗，以避免其經濟崩潰。

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據美國國務院所稱，美國於塔利班掌控阿富汗不久後，雙方代表首次面對面會談中提到了婦女權利的問題。

古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者：「當我看到塔利班對阿富汗婦女的諾言被打破時，我特別地震驚。」

「我強烈地呼籲塔利班，信守對婦女的承諾，並根據國際人權、人道規範，履行他們的義務。」

古特瑞斯表示，對於此事，聯合國「不會放棄」，每天都會和塔利班討論這個議題。塔利班8月中奪得阿富汗政權，但他們成立的政府，其合法性仍未獲國際認同。

古特瑞斯說：「（塔利班）打破承諾，粉碎了阿富汗婦女的夢想。」他指出，自2001年以來有300萬女孩入學就讀，年輕女性受教育的平均時間，從6年增加到10年。

古特瑞斯警告說：「阿富汗的經濟有80%屬地下經濟，女性在其中占主導地位，沒有她們，阿富汗的經濟、社會將無法復甦。」

他也說到阿富汗經濟面臨的挑戰。阿富汗在海外持有的資產被凍結，幫助其發展的援助也都暫停。

他說：「我們必須找到方法讓經濟活過來，這可以在不違反國際法規或違背原則的情況下做到。」

「我敦請世界各國採取行動，為阿富汗經濟注入活水，避免經濟崩潰。」

據聯合國官員表示，國際資金或阿富汗被凍結資產的金錢，都有可能被用來支付聯合國機構和非營利組織，然後給付阿富汗人薪資。

古特瑞斯警告說，國際社會給予阿富汗援助的動作太慢，當地受人道主義和經濟危機影響的人至少有1800萬，約阿富汗人口半數。

他說，國際人道援助已被送到阿富汗不同的地區，塔利班不但沒有阻擾，甚至配合並協助維安。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1101012

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