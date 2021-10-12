T1／歐陸全新火花！臺中太陽擁西班牙雙教頭聯手出擊
繼Iurgi Caminos出任臺中太陽總教練後，同樣是西班牙籍的Alberto Garcia也確定擔任臺中太陽的助理教練，曾有合作經驗的2人新賽季將再度聯手，期待與太陽隊一同在臺中出擊擦出不同火花。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-12 14:33:17
現年34歲的Alberto Garcia與Iurgi Caminos同樣來自西班牙，且2人執教經歷同樣相當豐富，更都長年深耕於基層，不僅是舊識還有合作經驗，也都相當期待能再次於臺中太陽隊聚首，希望聯手拚出好成績。
Alberto Garcia從2010年開始擔任籃球教練，2016-17年賽季在瑞典第一級聯賽(女子)Ostersund籃球隊執掌兵符、2017-19年賽季則轉至愛爾蘭，出任男子第一級聯賽(男子)Sligo All Star籃球隊總教練。
Alberto Garcia相當興奮能與臺中太陽並肩作戰，「我等不及想要跟球員們合作，包括教練們以及所有球隊的工作人員，當然球迷們也是，希望可以趕快見到你們！」
臺中太陽總經理汪蔚傑認為，Alberto Garcia是有總教練資歷的，來到球隊擔任助理教練一定能給總教練Iurgi Caminos帶來許多幫助，對球隊也是正面加乘的效果，期待2名西班牙籍教練為臺中太陽甚至臺灣籃球在新球季激起全新火花。