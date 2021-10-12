集雅社祭五倍券超殺優惠！「買電視送電視」還有萬元好禮
「振興五倍券」於（8）日正式登場！恰逢全台百貨週年慶陸續開檔，百貨視聽家電銷售領導品牌「集雅社」，特別推出多項好康優惠，包含買SAMSUNG量子電視送32型美學電視等，讓民眾除了用振興券輕鬆帶走高價值商品外，還能搭配各大百貨優惠，並配合各家信用卡回饋，可說是「折上加折」，就是要讓消費者逛得歡心、買得開心。
生活中心/綜合報導
2021-10-12 18:30:00
集雅社本次針對各家百貨週年慶祭出獨家優惠商品，包含SAMSUNG 75型Neo QLED 4K 量子電視，推薦價僅14萬9900元，同時獨家贈送 SAMSUNG 32型 The Frame 美學電視，再加碼贈全自動咖啡機、電動牙刷好禮2選1，配合原廠活動贈，總價值共計4萬元以上的好禮讓消費者一次帶走；另外，LG蒸氣電子衣櫥B723MR 「現省」1萬3千元，獨家再贈寶貝鯊蒸香香禮盒，還有PANASONIC 極潤奈米水離子吹風機「送」絕美保養組，超殺價不到萬元就能帶走。
除百貨週年慶外，振興5倍券正是近期的大熱門，集雅社加碼祭出「券券有禮，樂翻天」，只要消費者使用5倍券消費，SONY 77型 4K OLED 智慧電視，獨家超下殺現折3萬元；LG 48型 OLED 4K AI 物聯網電視獨家現折5千元，再加碼贈送真無線藍牙耳機，還有HITACHI 741公升六門琉璃鏡電冰箱 獨家現折5千元，享原廠贈9公升雙層蒸氣旋風烤箱、登錄送3000元虛擬券，集雅社獨家再加贈TOFFY 熱壓吐司機；另外，持足額5倍券1萬5，即可帶回原價1萬9900元日本原裝CADO WIFI 空氣清淨機。
更重要的是，除了集雅社本身推出百貨週慶選品、5倍券促銷商品，消費者到新光、遠東和統一時代體系等各大百貨，也有振興5倍券方案，再搭配信用卡優惠回饋，可說是最聰明的消費。
除此之外，集雅社做為百貨影音家電銷售領導品牌，擁有全台灣各大百貨專櫃及門市，近期也積極拓展更多店櫃，像是近期於義享時尚廣場開幕的Panasonic 店櫃及即將開幕的統一夢時代購物中心Panasonic 店櫃，就是為了提供給全台消費者，更多優質與頂級的服務。
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