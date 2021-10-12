九太沈董續任召集人 SBL持續培育新秀、祝福兩大職籃
台灣籃壇今年風起雲湧，迎向高峰，SBL超級籃球聯賽面對疫情等的眾多挑戰，擁有最長歷史聯盟的SBL，5支球團今年持續努力補強戰力，繼續提供精彩賽事給球迷。SBL球團委員會也全票同意，選出九太科技董事長沈會承續任「SBL球團委員會」召集人，領導SBL球團繼續前進。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-12 16:51:11
SBL球團委員會召集人沈會承對於台灣籃壇極有使命感，過去一年代表球團與中華民國籃球協會溝通，促成許多對於籃運發展有利的新政策，亦獲得各球團代表的認同，續任後將持續代表球團委員會與籃協溝通協調，並負責球團共同事務的媒體發言。
沈會承表示，去年P+ League成立、今年T1 League成立，台灣籃球運動再度提升，SBL球團祝福這兩個職業聯盟有好的發展，同時SBL也會堅守半職業崗位，持續培育籃壇新秀。
第19季SBL將在年底登場，裕隆、臺銀、台啤、璞園、九太5球團關心行銷、轉播、賽務等事宜，一定要讓球迷力挺目前台灣最有歷史的籃球聯盟。
第19季SBL在各隊積極補強後，沈會承盼望球迷重新回到球場，繼續支持SBL，為最愛的球隊熱情吶喊，帶動籃球運動風潮。