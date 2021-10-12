羽球／中華羽協攜手企業　獎助基層逾2000打羽球

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張國祚表示：「本次活動感謝和泰興業大金空調的大力支持，讓獎助計畫得以擴大照顧更多基層學校，期望藉由深耕基層培育更多傑出的羽球新星，展望國際舞台！」；和泰興業大金空調林鴻志總經理表示：「取之於社會，用之於社會，大金空調近年來推廣羽球運動不遺餘力，今年更與中華羽協共同推動羽球基層獎助計畫，贈予校方及選手培訓資源，期盼選手們能在更好的訓練環境中成長，創下更佳成績。」
本次獲選的學校對中華羽協及大金空調都深表感謝，其中大同高中莊智鈞校長受訪表示「羽協與大金以實質行動走訪各校贈球，對選手的關心與教練的支持我們都感受到了，非常感謝中華羽協、大金空調推動羽球基層獎助計畫」；民權國小陳嬥筌教練表示「獎助計畫減輕球隊羽球耗損的負擔，小朋友們能打到新球都很開心，羽協與大金對基層的獎助，也讓我們在訓練上更有動力。」
110年羽球基層獎助計畫由中華羽協攜手DAIKIN大金空調共同推動，獎助對象包含全台20所基層績優學校、我愛羽球影片募集活動獲獎單位、積極培育選手的合庫、土銀、中租、亞柏、台電、勇源…等各球團以及其他偏鄉球隊，共獎助逾2000打訓練用羽球，期盼基層選手在更多培訓資源的挹注下，能創下更好成績，也期待羽球成為台灣新國球，讓國際因羽球看見台灣。