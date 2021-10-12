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羽球／中華羽協攜手企業　獎助基層逾2000打羽球

▲中華羽協 張國祚理事長(中)與大金空調 林鴻志總經理(左4)鼓勵大同高中績優選手。（圖／中華羽協提供）
▲中華羽協 張國祚理事長(中)與大金空調 林鴻志總經理(左4)鼓勵大同高中績優選手。（圖／中華羽協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-12 16:50:41

台灣羽球在東京奧運創下1金1銀的歷史佳績後，帶動了國內基層羽球運動風氣，今年中華羽協首度攜手和泰興業大金空調共同推動「羽球基層獎助計畫」提供各縣市基層學校培訓資源，總計獎助超過2000打訓練用羽球。

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在各縣市推動獎助期間，羽協張國祚理事長與和泰興業大金空調林鴻志總經理親自走訪獲選的績優學校獎助頒贈「訓練用球」為青少年選手們加油勉勵。

張國祚表示：「本次活動感謝和泰興業大金空調的大力支持，讓獎助計畫得以擴大照顧更多基層學校，期望藉由深耕基層培育更多傑出的羽球新星，展望國際舞台！」；和泰興業大金空調林鴻志總經理表示：「取之於社會，用之於社會，大金空調近年來推廣羽球運動不遺餘力，今年更與中華羽協共同推動羽球基層獎助計畫，贈予校方及選手培訓資源，期盼選手們能在更好的訓練環境中成長，創下更佳成績。」

▲大同高中羽球隊球員積極訓練。（圖／中華羽協提供）
▲大同高中羽球隊球員積極訓練。（圖／中華羽協提供）
本次獲選的學校對中華羽協及大金空調都深表感謝，其中大同高中莊智鈞校長受訪表示「羽協與大金以實質行動走訪各校贈球，對選手的關心與教練的支持我們都感受到了，非常感謝中華羽協、大金空調推動羽球基層獎助計畫」；民權國小陳嬥筌教練表示「獎助計畫減輕球隊羽球耗損的負擔，小朋友們能打到新球都很開心，羽協與大金對基層的獎助，也讓我們在訓練上更有動力。」

110年羽球基層獎助計畫由中華羽協攜手DAIKIN大金空調共同推動，獎助對象包含全台20所基層績優學校、我愛羽球影片募集活動獲獎單位、積極培育選手的合庫、土銀、中租、亞柏、台電、勇源…等各球團以及其他偏鄉球隊，共獎助逾2000打訓練用羽球，期盼基層選手在更多培訓資源的挹注下，能創下更好成績，也期待羽球成為台灣新國球，讓國際因羽球看見台灣。

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