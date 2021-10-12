希拉蕊初撰政治懸疑小說　預言阿富汗時事

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小說主角亞當斯（Ellen Adams）是剛上任的國務卿，她很快就陷入希拉蕊任職華府時所謂的惡夢之一：涉及核武的跨國恐怖主義陰謀。
在小說中，這起麻煩事件有部分源於阿富汗，前朝政府在當地達成協議，但亞當斯認為，這項協議實際上是把阿富汗拱手送回塔利班（Taliban）手中，還增加了恐怖活動的風險。在現實裡，美國前總統川普也與塔利班達成協議，隨後大幅撤軍。
美聯社報導，希拉蕊在與佩妮近期受訪時說：「我們確實在（2020年）總統大選之前大約一年就擬好大綱。我們當時不知道哪位候選人會贏，也不知道會發生什麼事。不管是川普、或如我所願的拜登勝選，都將面對既定事實。」
這本近500頁的小說還寫入其他與時事相呼應的細節，例如一名參謀首長聯席會議主席如現實中的密利（Mark Milley）那般，在探索友好關係的同時，也質疑文人領導階層等。
希拉蕊曾在6年級（相當於台灣初中一年級）時撰寫劇本，內容描寫一趟赴歐旅程，那是她最接近寫小說的經歷。
她的家族裡還有其他人有過書寫經驗，她的丈夫、前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）曾與作家派特森（James Patterson）寫過兩本暢銷懸疑小說，兩人的成果慫恿了一些出版界人士考量邀希拉蕊執筆的可能性。
「恐怖之國」融合了佩妮的敘事風格、希拉蕊的政壇經驗及國際觀，還有希拉蕊至今仍難以完全接受的悲痛，因為亞當斯這個角色有一部分以她的好友、前副國務卿陶士爾（Ellen Tauscher）為原型，陶士爾已於2019年4月逝世。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1101012