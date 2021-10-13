韓執政黨總統候選人陷爭議　文在寅指示調查

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這是文在寅首次就此事發表個人立場，青瓦台核心人士透露，文在寅之前就一直認為應要求檢警查清此事，但在幕僚反對下未發表相關立場，可能是為避免影響共同民主黨黨內初選結果。
共同民主黨經過各地巡迴初選及3次選舉人團投票後，10日決定由京畿道知事李在明出戰明年總統大選。共同民主黨前黨魁李洛淵雖在第3次選舉人團投票中逆轉取得62.37%得票率，但綜合下來，李在明仍以50.29%的綜合得票率直接當選共同民主黨候選人。
不過，共同民主黨內競爭並未隨初選結果發表而落幕。李洛淵在共同民主黨宣布初選結果後提出異議，認為黨內初選在前國務總理丁世均、國會議員金斗官宣布退出選戰後，直接將其得票做無效票處理的方式不符黨規；若未做無效票處理，李在明綜合得票率僅49.32%，並未過半，必須進行決選投票。
此外，針對李在明過去擔任京畿道城南市長期間大庄洞開發計畫的質疑也持續發酵。城南市大庄洞位於市內盆堂區板橋新都市南端，在新都市開發過程中被視為最後一塊「蛋黃區」，但相關開發計畫因開發計畫流出、公務員投機行為、公民營開發等問題延宕多年。
李在明擔任城南市長期間，終於成功以官民共同開發方式推進大庄洞開發計畫，但投資方火天大有資產管理公司遭質疑以低價取得土地後建房出售，從中獲利數千億韓元，並涉嫌賄賂政界人士，時任市長李在明也遭質疑是否牽涉其中。
對此，李在明今天下午召開記者會表示，部分媒體及政治勢力歪曲事實，傳播假消息，導致外界對此案誤會；而作為擁有人事權的管理高層，對轄下部分人員的不法行為難辭其咎，也就此道歉。
外界關心他是否請辭京畿道知事，以專心準備明年大選，李在明表示，他將依規劃出席下週的國會質詢，也預期會面臨關於城南市土地開發案相關問題，但他認為這也是讓各界了解具體情況與行政成果的機會，他會在接受質詢後再決定請辭時機。
繼共同民主黨後，正義黨今天也公布總統候選人黨內決選結果，將由國會議員沈相奵代表參選，最大在野黨國民力量則規劃在11月5日選出候選人。（編輯：黃自強）1101012