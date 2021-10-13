日執政黨眾議院大選政見　明載歡迎台灣加入CPTPP

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高市表示，這次的眾議院選舉是自民黨在新總裁岸田文雄的率領下的一場攸關選擇政權的選舉，包含應如何面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情描繪未來藍圖，自民黨將明確地向人民提示主張。
政見包括防疫對策、新資本主義、農林水產業、地方創生、經濟安全保障、外交及安全保障、教育、修憲等8大支柱，這些列入自民黨的「政策BANK」。
政見中有關外交與安全保障，首先提及外交指出，為了堅守自由、民主、人權、法治等普世價值，對國際秩序的穩定與強化做出貢獻，要進一步推動「自由且開放的印度太平洋」，以美日同盟為基礎，與澳洲、印度、東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲、台灣等共享普世價值的夥伴加強合作。
政見明確記載，歡迎台灣申請加盟跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及以觀察員身分參加世界衛生大會。
此外，還記載，中國增強軍力、試圖片面改變現狀，有關人權、香港、經濟等諸問題；韓國違反國際法的狀態、有關歷史觀點對日本無的放矢等，攸關日本的主權、名譽、人民的生命、安全、財產等課題有必要冷靜且態度堅毅地因應。
在安全保障方面，政見指出，中國急速擴軍，在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、台灣周邊等軍事行動活絡化，中國以力量為背景試圖片面改變現狀；北韓開發核武和彈道飛彈的進展、驅使最先進技術的「戰法」變化等，日本的安保環境趨於嚴峻，有必要徹底重新調整、因應。
政見指出，2022年度起要大幅加強國防力，須加速擬定新的國家安全保障戰略、防衛計畫大綱、中期防衛力整備計畫等，以北大西洋公約組織（NATO）各國的國防預算對國內生產毛額（GDP）的占比目標（2%以上）為考量，增加國防相關經費。
國家安全保障戰略是日本的安全保障政策的基本方針，如果重擬的話，將是2013年制訂以來首度修訂。
鑑於全球技術爭霸趨於激烈，自民黨首度將「經濟安全保障」列為政見的重要支柱之一。為了防止技術外流，將制訂「經濟安全保障推動法」（暫稱）外，對於航空、醫療、電力、金融等領域，也將提升網路防禦體制。
在新資本主義方面，作為成長戰略，將對機器人、半導體、動漫等領域進行戰略性的支援，以提升國際競爭力。同時，對於積極為員工加薪的企業將提供稅制支援，期待經濟成長的果實能分配給中小企業、勞工。
有關防疫對策，政見記載著希望打疫苗者能在11月儘早完成疫苗的施打、要推動今年內問世的口服藥的普及等。為了防止疫情再度流行，將修法讓地方政府擁有更大的權限以抑制人流、確保病床。
在修憲方面，政見指出，自衛隊的依據規定等自民黨所主張的4項修憲案期待能早日實現。
日本本屆眾議員任期至10月21日屆滿，日本首相岸田文雄預定10月14日宣布解散眾議院，19日舉行眾議院選舉公告，選戰起跑，31日舉行投開票。（編輯：黃自強）1101012