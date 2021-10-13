台灣第4季GDP面臨考驗　謝金河：五倍券扮演重要角色

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謝金河指出，現在出來的各頂數據都很亮眼，例如，剛剛公布的9月份出口統計，9月出口再度創下396.5億美元的空前紀錄，10月很可能挑戰400億美元大關，這個成績非常難得，連彭博資訊都對台灣出口表現這麼好都感到不可思議，但台灣的挑戰也跟著來；如果大家細究領先指標的出口接單，金額仍往上升，但成長率逐漸趨緩，今年元月的成長率是49.3%，二月是48.5%，8月是17.4%，從年增率逐漸下降，可以看出台灣出口的勁道，往下走，可能不容易出現先前的高強度成長。
謝金河直言，去年在疫情肆虐下，台灣的出口成長4.9%，經濟成長率4.64%，都是世界冠軍，最難能可貴的是成長率居然超過中國；過去卅年，台灣的經濟表現經常居四小龍之末，「2019年後，台灣一直是四小龍之冠」，現在同樣面臨經濟成長高基期的挑戰。
謝金河認為，台灣今年第一季8.16%，第二季7.46%，這個高成長正好面對去年疫情剛剛爆發的低基期，接下來的三，四季GDP，正好是去年第三季4.26%及第四季5.09%的高基期，成長率不會像上半年那麼亮麗，「這個時候，大家爭吵不休的五倍券，可能在第四季扮演重要角色」。
謝金河說，進入經濟成長的高基期，中國帶給全球經濟的考驗會是最大的變數，另一個是過去十幾年以來一直都沒有發生的通膨，現在可能迎面而來，過去央行貨幣政策也將面臨空前考驗，股市在這𥚃停下腳步，是對未來前景的偵查。