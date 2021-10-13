日本都道府縣魅力榜　群馬縣又列後段班擬提告

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最新調查結果9日出爐。內容顯示，去年最後一名的櫪木縣今年排名第41名，往前進步6名。到前年為止，連續7年敬陪末座的茨城縣去年好不容易擺脫最後一名，前進到第42名，但今年再度掉到最後一名。
茨城縣知事大井川和彥11日發出聲明表示，「誠摯以對，會努力提升茨城縣的魅力」。但他認為，所謂魅力有很多種看法，各有千秋。
他推測，去年茨城縣擺脫連續7年墊底的情況，上升到42名，這次再淪落到最後一名，或許是這家調查公司早就擬好的劇本，因為這樣最有趣。
大井川和彥認為，茨城縣國營常陸海濱公園等觀光地常湧進大批觀光客、移居茨城縣的人數增加等，茨城頗富魅力。他說：「茨城縣墊底，對我們來說，不痛不癢啦。」他呼籲茨城縣民能以自己的縣感到自豪，主張自己的縣很棒。
群馬縣去年魅力排行榜第40名，今年掉至44名。群馬縣知事山本一太昨天在臨時記者會上表示，排行榜的依據不明確，不排除提告。山本將與律師商量此事。
他說，看不出今年群馬縣在魅力排行榜後退的理由為何，依據不明確的排行榜可能導致外界誤認群馬縣沒魅力。
山本一太認為，這項排行榜除了導致群馬縣民對自己縣的榮耀感低落外，也會連帶導致觀光業等經濟蒙受損失。
他表示，自己生長於群馬縣，以群馬縣為豪，很多縣民也都這麼認為。他說：「依據不明確的排行榜讓群馬排行居後段，對群馬縣民很不禮貌，是在侮辱群馬縣民。」
今年擺脫排行最後一名的櫪木縣知事福田富一日前發出聲明表示，不論調查的結果為何，櫪木縣重點擺在縣產品銷售、觀光客招攬及吸引民眾來定居，將積極致力於區域資源的開發及宣傳，以提升縣的品牌力。
47都道府縣魅力排行榜的調查始於2009年，位於日本北關東地區的茨城、群馬、櫪木這3縣在排行榜當中總是居後段班，由這3縣輪流墊底。
今年47都道府縣魅力度排行第一的是北海道，北海道從開始調查的2009年以來，連續13年得到第一名。排行第2的是京都府，第3名沖繩縣、第4名東京都、第5名大阪府。（編輯：周永捷）1101013