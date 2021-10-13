疫苗涵蓋率漸增　陳秀熙：可放寬場域、暫勿解除口罩

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陳秀熙提到，觀察全球情況可發現，2劑疫苗平均施打率提升至26%，NPI（戴口罩、維持社交距離等非藥物介入措施）限制也有逐漸放寬趨勢；今年6月和10月資料相較，以疫苗施打率最高的歐洲，NPI下降幅度最大（33%）。
以台灣為例，陳秀熙指出，目前2劑疫苗涵蓋率約18%，NPI限制約36%，可逐步開放公共活動、公共運輸、工作場所、學校等，但不要第一時間解除口罩限制，除非等到族群疫苗涵蓋率達90%，不過這是很艱鉅的工作，為了讓疫情保持在可容忍範圍內，口罩是最後防線，仍要繼續佩戴。
陳秀熙也表示，未來大家應習慣與COVID-19病毒共存，透過疫苗和口服藥物，讓COVID-19防疫流感化，變成常態性生活疾病，不要過度迷戀追求清零，也不要把隱性感染者當作黑數，應回歸正常心態，只要把病治療好即可。
COVID-19疫苗保護力也是大家關注的議題，嚴明芳提到，以色列研究發現，接種2劑BNT疫苗6個月後，IgG抗體免疫反應顯著降低，而中和抗體濃度於前3個月迅速下降，之後就維持穩定，在6個月後，男性抗體濃度較女性低、65歲以上老年人抗體濃度也比45歲以下族群低。
另外，嚴明芳指出，卡達研究也發現BNT疫苗於施打第2劑後1個月達到峰值後就開始減弱，7個月後僅剩20%感染保護力，但對於減少重症、死亡，2劑接種後仍維持6個月保護力。
疫苗保護力隨時間減弱，也引發國際對施打第3劑加強劑的討論。
台大公衛校友群成員張維容指出，以色列是最早開始施打第3劑加強劑的國家，研究發現施打BNT疫苗第3劑12天後，比僅施打2劑者可降低症狀感染的效益達11.3倍，降低重症效益也高達19.5倍。
另外，張維容提到，美國提供已接種2劑8個月的民眾施打第3劑BNT疫苗，發現施打第3劑後1個月比第2劑後1個月產生的抗體濃度上升，年長者上升程度更明顯，對Delta變種病毒（最早在印度發現）的保護力也提升；莫德納疫苗多國臨床試驗結果也顯示，施打第3劑加強劑後，抗體濃度可提升。（編輯：張雅淨）1101013