房市／北部客到高雄購屋　指名三區

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信義房屋農十六店店長吳宗德分析，對高雄本地客而言，若是有購屋需求，因預算考量，會往南北高雄的蛋白區找房，例如楠梓區近期雖然買氣相當旺，房價也被帶動，但仍相較市中心親民，因而成為許多在地小資、首購族首選；但對北部客而言，思考邏輯卻不同，除非是本身有地緣關係，否則多是為了長期置產收租，或是老家在高雄者，未來日後方便返鄉居住或假日休憩而購屋，市中心且有知名地標、重劃區題材的區段，反而更受喜愛。
吳宗德進一步說明，鼓山區知名的農十六、美術館特區，其重劃區規劃與氛圍，獲得不少北部客指名；鼓山還有許多新建百貨商場題材，包括義享天地、富邦BOT案等，可與左營區串連，既有話題性，也同時享有高鐵站、漢神巨蛋等機能；至於苓雅區，則是高雄市傳統發展的指標區域，包括大立、大統百貨、文化中心周邊。
吳宗德也觀察，多數北部客南下高雄購屋，偏好鎖定總價1200至2000萬間3、4房產品，較適合長期置產收租，或日後南下自己居住使用。值得注意的是，近期由於積體電路大廠及橋頭科學園區話題，也漸漸出現來自其他縣市從事科技業的買方超前佈署購屋，方便日後調職有房可居住，即便沒有來高雄工作，資金投入房地產，也有抗通膨、置產的作用。