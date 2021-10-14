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房市／北部客到高雄購屋　指名三區

▲北部客到高雄買房，以鼓山、左營、苓雅三區為主要鎖定區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲北部客到高雄買房，以鼓山、左營、苓雅三區為主要鎖定區域。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-14 18:00:00

官方統計，今年上半年來自北部的購屋族到高雄買房，以住宅大樓為主力，且鎖定鼓山、苓雅、左營三區。業者分析，這三區塊有百貨商場、高鐵、知名重劃區等地標，且議題性也強，對北部客而言吸引力高，主要都是買來長期收租置產，或是老家在高雄的北漂族南下買房。

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根據高雄市地政局「房市億年旺」網站統計，今年上半年來自北部、中部、南部、東部各區的購屋族到高雄買房，均以住宅大樓產品為大宗，但在偏好的行政區上卻有不同，其中，北部縣市（北北基桃竹宜）購屋族多鎖定鼓山、苓雅、左營區。

信義房屋農十六店店長吳宗德分析，對高雄本地客而言，若是有購屋需求，因預算考量，會往南北高雄的蛋白區找房，例如楠梓區近期雖然買氣相當旺，房價也被帶動，但仍相較市中心親民，因而成為許多在地小資、首購族首選；但對北部客而言，思考邏輯卻不同，除非是本身有地緣關係，否則多是為了長期置產收租，或是老家在高雄者，未來日後方便返鄉居住或假日休憩而購屋，市中心且有知名地標、重劃區題材的區段，反而更受喜愛。

吳宗德進一步說明，鼓山區知名的農十六、美術館特區，其重劃區規劃與氛圍，獲得不少北部客指名；鼓山還有許多新建百貨商場題材，包括義享天地、富邦BOT案等，可與左營區串連，既有話題性，也同時享有高鐵站、漢神巨蛋等機能；至於苓雅區，則是高雄市傳統發展的指標區域，包括大立、大統百貨、文化中心周邊。

吳宗德也觀察，多數北部客南下高雄購屋，偏好鎖定總價1200至2000萬間3、4房產品，較適合長期置產收租，或日後南下自己居住使用。值得注意的是，近期由於積體電路大廠及橋頭科學園區話題，也漸漸出現來自其他縣市從事科技業的買方超前佈署購屋，方便日後調職有房可居住，即便沒有來高雄工作，資金投入房地產，也有抗通膨、置產的作用。

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