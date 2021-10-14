陳念琴、丁華恬暢談東奧心路歷程　期許更好的我明天見！

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而丁華恬在體操資格賽止步，儘管無緣決賽，但仍是台灣等待超過半個世紀、首度登上奧運舞台的女子體操選手。她回想那時平衡木動作執行快結束時才掉下來，「現在覺得心理(素質)真的有進步；就像教練說的，能夠站在場上，已經很不容易，已經盡力，已經是最棒的。」
前進奧運的路上難免遇到挫折。陳念琴表示，「遭遇撞牆期時，我會把自己沉浸在低潮中，最多就一個禮拜，但這個禮拜過去後，一定要告訴自己，你是最堅強的，一定要去克服這些障礙，畢竟在未來生活或比賽當中，一定會遇到，所以一定要堅強，重新站起來。」
全球女性護理用品領導品牌Kotex靠得住，長期支持女性運動員無論經期與否，都能不受限制地朝向夢想前進，因為認同台灣拳擊好手陳念琴與體操小將丁華恬展現出 #SHECAN #更好的我明天見 的精神，從去年開始紀錄兩人的日常訓練與生活、與過程中的轉變及成長，希望藉由奧運期間努力不懈備戰的兩人，鼓勵所有台灣女性「相信自己，持續進步」，實現「更好的我明天見！」的目標。
在賽事中是否曾遇到月經來湊熱鬧?跟一般人對運動員的認知不同，兩人對於賽事遭遇經期時的調整，並沒有透過吃藥或其他方式迴避，陳念琴認為提前做好準備比較重要，「生理期來，一樣可以練強度，多喝水，在之前就避免吃冰冷的東西，然後讓自己睡飽，養好身體。」丁華恬同樣覺得盡量不要吃藥，而體操服裝相對較緊身，她覺得使用Kotex靠得住的衛生棉條，活動起來真的很方便。
「恬恬在我心中永遠是最棒的，要知道能夠以自己的名字命名體操動作非常不容易，讓全世界看見台灣選手很優秀。」陳念琴在繪畫時談及對丁華恬的印象，也讚嘆丁華恬的畫功了得，可說是被體操耽誤的畫家。丁華恬則從電視轉播看到陳念琴的比賽，強調學姊在擂台上非常具氣勢，但私下很親切，「有點反差萌的感覺，我覺得在拳擊場上，她真的非常帥氣」。