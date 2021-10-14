臉書被盜！駭客直播玩遊戲　Melody深夜狂收訊息驚醒

在臉書擁有90多萬粉絲的Melody（殷悅），在疫情期間直播大量圈粉，不論講解兩性話題、介紹女性時尚飾品，還是下廚炒家常菜，全都難不倒她，昨（13）日深夜她突開啟直播，粉絲以為女神空降聊天，非常開心，沒想到鏡頭前卻是兩個外國人玩電競遊戲，才驚覺Melody應該是被盜帳號，星座專家安格斯也趕緊傳Line訊息提醒好友，足足一個多小時，才讓這場直播畫下句點。





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▲Melody不只創業、出書，近日更擔任金鐘獎頒獎人，演藝事業版圖越來越大。（圖／Melody殷悅FB）

據悉，Melody今日錄製綜藝節目《11點熱炒店》，昨晚早早上床休息，沒想到半夜和經紀人收到一堆訊息，提醒她們有人盜用Melody帳號，正在直播玩瑪莉歐遊戲，網友紛紛留言罵入侵者「欺負藝人」、「盜用帳號玩遊戲太過份了」，經過一番時間處理，才把這個莫名的遊戲直播關閉。





收到眾多粉絲關心，Melody說，「昨天半夜的打遊戲直播確實是駭客，我們已經備案處理了，也請大家多多小心！網路的世界越來越不安全，小心不要受騙了！」





▲Melody帳號被盜，直播了一個多小時的遊戲。（圖／Melody殷悅FB）

經紀人表示，這已經不是Melody第一次臉書帳號被盜，之前遇過帳號異常，駭客是不知國籍的外國人士，但當時對方並未發文或勒索金錢等動作，他們索回帳號管理權，沒有後續處理，這次突然深夜開直播，身為藝人很無奈，希望臉書能積極防範這樣的事件再發生。





美國長大的Melody，說話有一種美式腔調，還會國台語混著說，曾讓小S在《康熙來了》大喊受不了，但她風趣幽默的說話風格，深受女性觀眾喜愛，每次直播都有很多粉絲觀看，擁有龐大粉絲數，可能因此被駭客盯上。



