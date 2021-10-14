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ØZI被指控惡鄰居　比莉8字箴言救援

▲比莉（右）救援ØZI日前的風波。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲比莉（右）救援ØZI日前的風波。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2021-10-14 18:32:10

ØZI跟比莉今（14日）出席外送平台活動，比莉表示不會做菜，自爆只會咖哩雞與通心麵料理，自豪兒子周湯豪「這樣吃也長得這麼帥」，她更讚嘆網路發達，一個手機就能搞定所有事。ØZI日前遭爆被鄰居控訴噪音干擾，他今對此事不予回應。

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▲ØZI跟比莉（右）出席外送平台活動。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲ØZI跟比莉（右）出席外送平台活動。（圖／記者王嘉鴻攝）
比莉表示不會做菜，點外食居多，擅長拿手菜只有咖哩雞與通心麵，「咖哩雞什麼都能丟進去，很快就煮好了，通心麵也很方便，碎肉、洋蔥加一起」，她也自豪兒子就算只有這2道料理可吃，依然長得又高又帥。她也因不擅料理，在外聽到獨門偏方，就會每道食物都加一點，「有人說枸杞對眼睛好，我每道菜就都會放枸杞！」

ØZI表示從起床那一刻，到睡前2小時，都會打開外送APP，他說：「早餐、午餐、晚餐、宵夜都有，我不太會煮飯，只會泡麵，算是外送平台重度使用者。」問起他外送是否送到家？ØZI坦言怕邋遢模樣被撞見，都會請外送員放在警衛室。

ØZI日前被鄰居投訴，時常半夜播放音樂、喧譁到早上，他被勸導卻未改進，經紀人曾表示ØZI搬進去後，花了100多萬做隔音，就是怕在家做音樂吵到鄰居。ØZI今再被問到此事，比莉幫忙打圓場說：「今天不要談這個啦！」ØZI也希望記者把焦點放在外送平台上，未對此事再多作解釋。

▲ØZI不再為擾鄰的事多做回應。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲ØZI不再為擾鄰的事回應。（圖／記者王嘉鴻攝）
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