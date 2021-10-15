認了快被Sandy超越 吳宗憲：今年金鐘獎就讓給妳
31歲吳姍儒（Sandy）入行沒多久就獲金鐘綜藝節目主持人獎肯定，成為該獎史上最年輕得主，不到3年再奪下第二座金鐘主持人獎，當外界出現質疑的雜音，她今年又以《36題愛上你》拿走第三座金鐘綜藝節目主持人獎，出道8年不短不長，就已經有3座金鐘獎入袋，綜藝天王老爸吳宗憲不得不承認快被女兒超越，昨（14日）發文表示：「現在不用一點力，還真的打不過妳了...」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-15 09:40:35｜2021-10-15 09:50:22
Sandy在月初的金鐘典禮表演脫口秀，喊話希望父女倆主持的《小明星大跟班》能改名《大明星小跟班》，接著指向台下的憲哥說：「仔細看一下，他是不是快要不行了呢？」逗得全場大笑不止，網友大呼：「還是Sandy才有辦法自嘲自己老爸」。
吳宗憲昨晚在臉書和IG，貼出一張與Sandy做鬼臉的合照，寫道：「好啦！我愛妳啦！今年的金鐘獎就讓給妳，明年我再來拚一座！」還說：「現在不用一點力，還真的打不過你了...」Sandy則幽默回應：「我也愛你啦～但爸！我們根本不同組啦！」
事實上，憲哥一番話除了藏著對Sandy滿滿的驕傲，也意味自己還沒有那麼快退休，網友說：「父女都很棒，各有各的風格。相信有女兒傳衣缽，憲哥比自己得獎還要快樂！」（編輯：楊穎軒）