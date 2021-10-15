袁惟仁兒「炒外匯」扛家計 陸元琪掏19萬給詐騙集團
藝人陸元琪與知名音樂人「小胖老師」袁惟仁離婚後，獨自扶養一雙兒女，藉由臉書直播賣東西來維持收入，她今（15）日與張可昀（小甜甜）、蘿莉塔、派翠克和許得瑋一同替製作人B2（陳彥銘）的手搖飲店站台，透露大一的兒子袁義2、3個月前，為了幫助家計私下「炒外匯」，一共被詐騙將近19萬元，不過陸元琪認為只要能讓兒子記取教訓，花一點學費也值得。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-15 15:04:31｜2021-10-15 15:08:13
陸元琪透露前陣子因為疫情，網路上出現許多專攻社會新鮮人、老人家的詐騙集團：「他（兒子）去拜託這個人一定要幫他，對方也是辦不同帳號，每天跟他說故事，我就跟他說，媽媽確定這是詐騙集團，我們試一點就好。」表示兒子發現可以「錢滾錢」後就越陷越深，告誡他後也聽不進去，才決定讓兒子親自去跌一跤，而報警處理後，前後一共虧了將近19萬元。
對於兒子被騙上鉤，陸元琪不忘檢討自己：「我也有錯，我太常告訴他家裡有多困苦，有多少壓力，那他現在19歲，自然也會想要幫助家裡。」陸元琪認為與其讓兒子的錢被騙光，或是發生攸關生命的意外，不如拿自己的錢去讓他學習，以免往後再被受騙。
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