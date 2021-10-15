習近平欲整頓金融業 專家：中國經濟長期衰退恐難避免
美國《華爾街日報》本月12日曾引述消息指出，中國國家主席習近平下一波的整頓對象為金融業，以審查揪出不當的錢權關係。對此，有分析人士接受外媒採訪時表示，拿金融業開刀無助於改善債務危機，中國經濟長期的衰退恐將無可避免。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-15 12:27:45
根據《美國之音》報導，習近平的舉止意味著他想在明年年底爭取第3任任期前，引導中國經濟偏離西方式資本主義，加上習近平一直對金融圈人士持懷疑的態度，也可能是想藉此斬斷黨內權貴和金融市場間的關係，掃除在黨內的反對勢力。
不過，《紅色資本主義》共同作者霍伊(Fraser Howie)認為，一黨獨大的本質就是貪腐，因為在體制內無法問責，所以貪腐問題才會一再發生，不管是恆大還是華融，中國整體的債務問題是長期結構所導致的，拿金融圈個別人士開刀並無濟於事。
倫敦帝國理工學院客座教授許成鋼也指出，中國房市虛胖，泡沫遲早要破，只是政府用了各種措施來挺住房價，然而，中國房地產的債務問題不僅僅是1、2家銀行不當放貸產生的，是結構性問題，最大宗的債務還是地方政府欠下的。
許成鋼並聲稱，這次的債務危機，中國雖已透過對金融體系的全面管控和軟預算操控暫時壓下，但他個人對中國整體經濟的前景並不樂觀，在債台高築的體質下，出口等其他增長動力都已出現疲態的前提下，中國經濟走跌的前景幾乎無法避免。