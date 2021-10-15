打新冠疫苗擔心血栓 可以先吃阿斯匹靈？ 打疫苗前要不要健康檢查？

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翁資閔醫師說明，新冠疫苗接種後的常見副作用，包括注射部位疼痛、倦怠、輕微發燒等等，普遍發生率在5-9成之間。惟AZ疫苗接種後，極少數可能有「血栓合併血小板低下症狀候群」。mRNA疫苗則可能有發生「心肌炎」與「心包膜炎」的特定罕見副作用。但是，從預防感染及重症的利弊而言，接種疫苗的好處仍遠大於罕見副作用風險。
副作用和不良反應是什麼？ 打BNT一定會心肌炎？
翁資閔醫師解釋，所謂「副作用」是相對於「主作用」，是指用藥或接種疫苗預期作用以外的其他反應，例如抗過敏藥可能引起嗜睡副作用；打疫苗後的痠痛、腫痛、發熱等副作用，大部份是可預期的，且停藥後就能明顯改善。
至於「不良反應」是由「不良事件」而來。翁資閔醫師說明，接種疫苗後的任何反應，未確認因果關係前都屬於不良事件。只有經專家研究鑒定後確認與疫苗或藥物有因果關係，才會納入不良反應。不良反應程度可能有明顯差異，大部份會在停藥後消失。較需注意的是「嚴重不良反應」通常難以預期，發生時甚至需要住院治療，因此打完疫苗要注意自身的身體狀況。
翁資閔醫師表示，AZ疫苗已將「血栓合併血下板低下症候群」納入其極罕見副作用，而mRNA接種後的心肌炎和心包膜炎，仍有待進一步確立因果關係。目前確實發現特定族群發生相關疾病比例增加，但是醫師提醒，並非施打mRNA疫苗就一定會發生心肌炎和心包膜炎，施打疫苗有任何疑慮，應先諮詢家醫科或感染科醫師。
哪些人打疫苗前 應先找醫師看診？
成人接種疫苗之前，是否應先進行全身健康檢查？翁資閔醫師指出，並未建議打疫苗前須做健康檢查。一般成人平時應瞭解身體狀況，或利用國健署補助40歲以上的定期健檢。醫師提醒，慢性病控制不良是施打疫苗相對的禁忌症，倘若平時沒有定期檢查，容易忽略自身潛在的慢性病問題。
翁資閔醫師舉例，如果糖尿病控制不穩定，抽血數值超標項目過多，近期需要調整藥物等狀況，皆應先與主治醫師討論是否適合施打疫苗。另外，曾有血栓合併血小板低下相關病史，接種疫苗前應先至血液科諮詢。曾打疫苗或顯影劑發生嚴重過敏如過敏性休克者，可能對特定疫苗成份過敏，接種前也應先諮詢專科醫師意見。
怕打疫苗會血栓 可以先吃阿斯匹靈嗎？
不少民眾擔憂，施打AZ疫苗是否增加血栓問題及心血管風險？翁資閔醫師解釋，疫苗造成的血栓機制與一般血栓並不相同，曾發生中風、心肌梗塞、周邊動脈阻塞疾病的患者都可以施打新冠疫苗。此外，正在服用阿斯匹靈或抗凝血劑，也並非新冠疫苗的禁忌症。
醫師提醒，阿斯匹靈與抗凝血劑等藥，對於疫苗引起的血栓機制沒有預防或治療效果，因此並不建議施打疫苗前先吃阿斯匹靈，若本身沒有初期預防或次級預防的需求，服用這類藥物反而可能增加出血風險。
接種新冠疫苗前後 要注意哪些身體狀況？
打疫苗後的身體不適，如何分辨是否為副作用？翁資閔醫師建議，一般人較難判別不適原因，應先瞭解哪些症狀是疫苗的正常副作用。醫師提醒，大部份接種疫苗後的發燒、全身倦怠、痠痛等類似重感冒症狀，多在2-3天內會自然緩解，超過2天以上仍未改善，建議就醫檢查是否有其他問題。
翁資閔醫師表示，打疫苗前建議睡眠充足，維持正常免疫力。施打疫苗前後記得補充適當水份。接種疫苗後保持正常作息，而運動、飲食方面並沒有特別禁忌。盡量不要安排激烈活動，1-2天內觀察自己的身體狀況。另外，接種BNT疫苗的青少年族群，須注意2周內是否有胸悶、胸痛、呼吸喘、發燒、全身倦怠，若有不適應及早就醫檢查。
新冠與流感、肺炎疫苗 建議間隔7天施打
十月後將進入流感高峰期，翁資閔醫師說明，肺炎鏈球菌和流感疫苗可同時接種，但建議與新冠疫苗施打間隔7天以上，以利釐清不良反應的源頭。建議民眾若有排到新冠疫苗可先接種。而本身有慢性病、三高、心血管問題、免疫力低下、慢性腎臟病、65歲以上等族群，感染肺炎的重症機率較高，建議考慮肺炎鏈球菌疫苗。
翁資閔醫師提醒，目前只有孕婦建議接種mRNA疫苗、以及青少年建議施打BNT疫苗，其它族群並不需要選擇特定種類與廠牌的新冠疫苗。民眾如對接種新冠疫苗及其他疫苗有任何疑慮，可先至家醫科門診諮詢醫師意見。