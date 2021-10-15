發生「燒燙傷」怎麼辦？ 水泡可以弄破嗎？ 用優碘消毒竟是錯的？

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羅陽醫師提醒，若是年紀較小的孩童燒燙傷，僅需讓浸「泡」患部即可，不需要整個人浸泡在水裡，避免小朋友發生失溫危險。泡水後再「蓋」上乾淨毛巾或衣物，如果傷口逐漸惡化或產生水泡，應盡快「送」至醫療單位做後續處理。
自行將水泡擠破 當心增感染風險
不少人為讓傷口滲液流出，會自行將燒燙傷水泡弄破。羅陽醫師說明，傷口水泡面積若小於0.5公分，建議勿將之擠破，弄破水泡反而增加感染機率。如果是大面積水泡，直徑大於2-3公分，建議盡速就醫接受引流處置。此外，若是水泡長容易碰撞摩擦的部位，也應該先至醫療院所就診，降低感染風險。
羅陽醫師提醒，慢性病族群處理傷口時更應謹慎小心，包括慢性病患者、洗腎、年長者等免疫力不佳患者，減少傷口感染相當重要。一般而言，醫師會視傷口大小和嚴重程度，處置燒燙傷專用的抗生素藥膏。不過，部份燒燙傷藥膏以「磺胺類」為主要成分，可能會造成某些患者過敏，在投藥時應與醫師詳細討論。
誤用優碘處理傷口 恐易留下疤痕
發生燒燙傷狀況時，有些民眾選擇在家「DIY」，用優碘或雙氧水清理患部。羅陽醫師表示，優碘有殺菌效果，但燒燙傷所造成的水泡或傷口通常較為乾淨，較少需要用到酒精、優碘消毒，且優碘與酒精具刺激性，會使傷口癒合速度變慢。反之，當發生意外摔倒、割傷等皮肉傷時，使用優碘消毒較為適當。
如無法就醫或需要在家處理傷口，醫師建議，塗抹優碘30秒後用生理食鹽水清潔，避免過度刺激傷口而使傷口惡化；或因為色素沉澱造成顏面部、身體外顯部位的傷口太過明顯，留下持續性的疤痕。
坊間流傳燒燙傷時可以「牙膏」等成份幫助傷口復原，羅陽醫師提醒，黏稠物質如麵粉、牙膏、蜂蜜、絲瓜水，都不建議用於燒燙傷或外傷傷口上。這些成份會讓傷口更不容易散熱，降低痊癒速度，甚至引發其他問題。比如不少人有接觸性皮膚炎，受傷後再使用絲瓜水更易引起過敏。醫師提醒，燒燙傷發生時，如果沒有適合處置的醫藥用品應盡快就醫，避免傷口更為嚴重。
傷口深淺有差異 用敷料不必每天換藥
羅陽醫師表示，照護燒燙傷要注意傷口的「濕潤性」，過於乾燥反而會讓癒合速度變慢。一般情形之下，傷口若無明顯水泡，可用抗生素藥膏搭配紗布覆蓋。倘若傷口面劑較大，甚至有水泡或滲液，單用紗布則癒合速度較慢，換藥時也會磨擦新生皮膚，可使用親水性敷料吸附滲液，並降低傷口摩擦及每次換藥的不適感。
羅陽醫師解釋，燒燙傷可分成四級，以二度燒燙傷來看，可分成「淺二級燒燙傷」和「深二級燒燙傷」。淺二級燒燙是指傷口深度止於「乳突層」，後續照護較無需擔憂疤痕。深二級燒燙傷則是傷口達到真皮深層，只用一般藥膏應急恐造成表皮不易生長，傷口恢復變慢。通常會以抗生素藥膏搭配人工皮等敷料，減少留下永久疤痕的機會。
羅陽醫師說明，傷口大小和濕潤程度，會影響換藥次數和治療方式。傷口較淺時，每天換藥1-2次搭配抗生素藥膏即可。倘若滲出大量組織液，則建議使用親水性敷料。現在不少敷料僅須2-3天換藥一次，就能持續幫助傷口恢復，不需要每天換藥。
真皮層受傷未必有感 及時處理避免感染
羅陽醫師提醒，一般人受傷時會到醫院就診，往往是因為有疼痛感，但是傷口深度達到真皮層時，有可能是「沒有感覺」的傷口，若因此忽略傷口問題而延誤就醫，可能會使後續治療更加困難。另外，燒燙傷若產生多處水泡，也應該馬上就醫治療，及時進行滲液引流等處置，才能避免感染風險。