鼻塞元兇是「鼻甲肉」太大？ 過敏藥噴太多當心「報復性鼻塞」？

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陳佑誠醫師表示，鼻塞問題是否嚴重，應以放鬆時有無影響正常生活來判斷。許多人以為鼻子一邊通、一邊不通就是鼻塞，其實這是正常的「鼻循環」現象，目的是加溼空氣，讓鼻腔休息並喚醒嗅覺神經。
陳佑誠醫師指出，人體一天當中會有6-7次的鼻循環，許多民眾用「大力吸鼻子」自行測試鼻塞，會以為自己鼻塞非常嚴重，其實並不是正確的判斷標準。相反的，如果平時讀書、通勤、上班時，發現鼻子長時間不通，必須張嘴才能呼吸換氣，就需要考慮至耳鼻喉科就醫檢查。
鼻塞原因是鼻甲肉太大？ 是否需要手術剪除？
嚴重鼻塞的發生原因，與「鼻甲肉」過大或鼻腔骨頭太厚有關。陳佑誠醫師說明，鼻甲肉是鼻腔中的條狀結構，有助於增加呼吸時氣體接觸的表面積，也具有加溫、加濕空氣效果。當鼻甲肉過於肥大，甚至投藥也無法改善鼻塞症狀，或是長期使用藥物造成身體過大負擔，就會建議考量進行鼻甲肉手術，來改善鼻塞問題。
陳佑誠醫師指出，在評估治療方式前，會將讓黏膜收縮的藥劑投入鼻腔，5分鐘後當鼻甲肉開始萎縮，情況良好者，可以採取電燒手術將鼻腔黏膜燒除，可達到不錯的治療成效。如果投藥後發現鼻甲肉萎縮程度不理想，就會建議考慮以手術治療剪除鼻甲肉。醫師提醒，剪除手術屬於不可逆性質，病患接受手術前，應考量鼻塞症狀是否影響日常生活，並與醫師詳細討論。
依賴鼻噴劑會「報復性鼻塞」？ 鼻塞用藥有哪些？
不少人擔心使用鼻噴劑等藥物治療，可能面臨類固醇副作用，或是對藥物產生依賴性。陳佑誠醫師指出，目前治療鼻塞的藥物有三種，「去充血劑」是最速效的藥物，且不含類固醇成分，只須5分鐘就會讓鼻腔收縮，但較可能產生依賴性，停藥後容易產生鼻塞症狀的「報復性反彈」的藥物性鼻炎。
第二種藥物是「抗組織胺類鼻噴劑」，效果雖快但不持久。
第三種藥物是類固醇型的鼻噴劑，類固醇含量很低，所以基本上不會有全身性的副作用，歐洲鼻科醫學會也建議可使用鼻噴劑當作第一線用藥，因為其治療涵蓋範圍較廣，能針對鼻癢、鼻塞、流鼻水、眼睛癢等過敏症狀進行抑制，若是醫師偏向使用單一處方做為治療方法，會以鼻噴劑為主。
目前最新的，則是去年引進的新型鼻噴劑，陳佑誠醫師解釋，這類新型的鼻奔劑同時含有類固醇與抗組織胺兩種成分，既有抗組織胺的速效，又有類固醇的全面性，是目前鼻塞治療效果最好的方式之一。提醒有鼻塞問題的患者，可至耳鼻喉科檢查並與醫師討論適合自己的用藥方式。