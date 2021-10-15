戴牙套能拉提「下巴線條」？ 隱形牙套效果不佳？ 矯正前該知道這些「正確觀念」

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玩美爵品牙醫診所曾懷廷醫師接受專訪表示，口腔佔臉部面積約三分之一大小，上顎骨或牙齒上排較突出的病人，經由戴牙套能使上顎骨歸位、牙齒變得整齊，也能改善咬合。曾懷廷醫師解釋，口腔結構的調整，確實可能影響病人的臉部輪廓，只要接受專業治療，多能達到改善外觀的效果，幫助病人增加自信心。
近年在網路平台可以見到許多矯正患者分享自己臉型改善的照片，不乏有患者矯正之後連帶改善了原本的「雙下巴」，下巴線條更為分明。曾懷廷醫師解釋，牙齒矯正時間短則半年、長則二至四年，這段期間病人因戴牙套咀嚼食物易造成牙齒痠痛，可能會產生食慾下降，臉部肌肉或脂肪因而減少，才會有「戴牙套兼瘦身」的現象。
傳統牙套、隱形牙套哪一種比較好？ 牙醫師提醒「配合度」是關鍵
曾懷廷醫師提醒，配戴牙套的黃金期是12至15歲。青少年階段骨骼仍在發育，這時期進行暴牙、上顎突出的治療效果最佳。不過，成年人一樣能接受矯正治療，惟其口腔結構已定型，較之青少年族群可能需耗費更長時間，矯正效果也容易受限。醫師表示，如果對矯正成果不滿意，應與牙醫師充份溝通、調整矯正方向。
牙齒矯正治療期間，病人會有咀嚼不易、牙齒或牙齦痠痛的情況。傳統牙套也因為固定在牙齒外側，在外觀上較為明顯。曾懷廷醫師指出，因應不同病人的需求，現在的矯正牙套大致分為隱形牙套、外側牙套與隱藏式舌側牙套3種，如果有美觀考量患者，可以採用舌側牙套或是隱形牙套進行治療。
不少民眾會詢問，隱形牙套效果是否與傳統牙套有差異？曾懷廷醫師解釋，隱形牙套矯正器如果一天正確配戴20小時以上，矯正速度並不會遜於一般矯正牙套，但因為隱形牙套可以隨時拆卸，病人容易忘記配戴，造成矯正效果打折，拉長矯正時間，因此矯正的速度與時間，更取決於病人的配合度。
曾懷廷醫師表示，在配合度較低的情況下，隱藏式舌側牙套會比隱形牙套來得有效，也較傳統外側牙套美觀。不過需注意的是，舌側牙套容易有異物感，牙套的鐵絲也可能會刮到舌頭，有矯正需求的病人應在接受治療前充份與牙醫師溝通，才能找到最適合自己的治療方式。