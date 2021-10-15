蝦皮購物10.18月中狂購節　幫你０元清空購物車

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「10.18月中狂購節」獨家優惠6秘笈
秘笈一：即日起(10/14)每人可預領3張299元全站免運券，1張免運券限定10/18凌晨0-2點使用；2張免運券10/18全天皆可使用。
秘笈二：最高現折2000元的商城85折券，10/18凌晨0-2點限時使用；購買SAMSUNG家庭劇院聲霸搭配85折神券只要39800元，現省破5000元！
秘笈三：逐漸轉涼的10月天，就讓下殺4折的BIO金萃玫瑰黃金精華露與金萃喚膚潔面霜與只要１元的innisfree 洗面乳幫你照顧換季敏感肌；秋日穿搭就選54折破盤價2000元有找的ADIDAS ZNE 3.0 運動外套；就連居家物品都幫你準備好了，珪藻土地墊、專利折疊曬衣夾通通瘋搶價１元，輕鬆換季無負擔，1元換季最划算！
秘笈四：秋日正是進補好時節， 10/18當天推出超值「海陸雙饗大餐」，包含限量優惠1元的爭鮮迴轉壽司30元即享券、下殺10元的麥當勞六塊麥克鷄塊即享券、更還有只要63元的必勝客個人比薩夏威夷口味等，讓大家都有機會用低價享用美食！
秘笈五：「10.18月中狂購節」只要１蝦幣，不管是iPhone13、電影票券，還是Swatch最新Big Bold Planets行星系列腕錶，通通有機會免費帶回家！即日起(10/14)至10/18，至蝦幣兌換頁面，只要1蝦幣就能下單願望商品，將於10/18的0點及22點，抽出超過50名的幸運得獎者，由蝦皮購物來完成下單願望。
秘笈六：「10.18月中狂購節」最終瘋狂加碼──「全天訂單免費」！10/18活動正式日下單即可參加「抽蝦皮買單」遊戲，０點、1點、22點、23點共4個整點，每小時各抽出5位幸運得主讓蝦皮購物幫你買單，最高上限1萬元。凡消費一筆訂單即可獲得一次開寶箱機會，下單次數越多、得獎機會越高。