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亮點一：裝獵奇、扮鬼怪，百鬼完妝Battle現場high翻天
有趣市集驚奇萬聖節招牌，除了年度闇黑帳篷重現外，更再度邀請專業節慶佈置團隊《MIDLIGHT》，打造最獵奇、吸睛的搞怪布置。延續去年百鬼夜行盛況，今年各品牌與工作人員卯足全力精心打扮，要與各方cos達人、裝扮控到場Battle，炒熱現場氣氛high到最高點。沒有想法、人來就好，市集現場更貼心提供租賃各式造型道具服飾一同歡樂。
亮點二：瘋美味、最有型，各家隱藏暗黑系美食等你開香
堪稱美食密集度最高的有趣市集，每每能夠集結最知名與最On trend的餐飲品牌。今年驚奇萬聖節更是準備各式中西美食要滿足各位愛吃鬼：Aha burgers 漢堡餐車、南國選物、阿福號三明治專門店、MASA、PS TAPAS、Devil&Angel惡魔與天使餐車、波波海鮮市集、週末炸雞俱樂部、獅子甜點、蔬室……等各式攤位。除了每次造成搶購的各式餐車與特色美味外，節日專屬的暗黑系限量美食更是許多foodie前來指定必入口、打卡必備的高顏值餐點。
亮點三：享微醺、喝氣氛，各式特色酒款與無酒精飲品開心好飲
除了美食，有趣市集最讓人期待的便是風格各異的調酒與純釀酒款，滿足資深酒客或是輕鬆小酌情境，搭配各式餐食，增加微醺氣氛。現場將有：KIRIN麒麟啤酒、啤酒頭釀造、23號啤酒、SUNMAI金色三麥、吉姆老爹啤酒工場、蔡氏釀酒、酉鬼啤酒、WAT、德國碧柏格集團等數十品牌進駐。同時也提供各種符合萬聖節主題的無酒精軟性飲品，在初秋夜晚開心好飲。(未成年請勿飲酒；禁止酒駕)
亮點四：咬手指、挖墳墓，螞蟻人必嚐驚奇萬聖節限量甜點
資深螞蟻人必定不能錯過眾多萬聖節造型甜食與冰品，舉凡「手指」、「眼球」等驚悚又吸睛的美味甜點與飲品，驚喜之餘更滿足第二個胃的口腹之慾。包括：歐嬤德式美食、金雞母、犬首燒、不貳光與現場多家烘焙、甜點品牌皆推出市集限定口味，吃飽後享受幸福甜點時光，萬聖節不缺席。
亮點五：聽live、挖寶品美食「喔北搖，喔北呷」
首度插旗臺北流行音樂中心，以「美食餐飲」、「品味生活」為主軸，精選人氣餐飲、風格小物攤位品牌，包括風靡全球的丹麥啤酒《Mikkeller米凱樂》、大阪知名罐頭專賣店《mr.kanso》、特色熱狗堡新銳品牌《YELLOW》以及多家文創、音樂小店。隨著音樂搖擺的空檔，除了能享受美食和酒精的美好，也可以逛逛文創小物、二手服飾、樂器周邊等風格攤位，一起跟著節奏，「喔北搖，喔北呷」！
景點資訊
有趣市集｜驚奇萬聖節｜百鬼夜行狂歡美食派對
日期：10/16~10/17
時間：14:00-22:00（週日至晚間21:00）
地點：瓶蓋工廠台北製造所＆旁邊十米人行道（台北市南港區南港路二段13號）
網址：FB活動頁面
喔北搖音樂節X有趣市集
日期：10/16~10/17
時間：12:00-22:00
地點：臺北流行音樂中心－南基地戶外廣場
這篇文章 萬聖市集｜全台最大戶外萬聖節市集限時兩天 有趣市集「驚奇萬聖節」近80品牌及音樂節錯過等明年 最早出現於 行遍天下旅遊網