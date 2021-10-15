離婚2年桃花不斷！愛紗親吐感情現況

來自日本的藝人愛紗（千田愛紗）在台灣演藝圈發展多年，獨特可愛的口音令人印象深刻，曾與小5歲的模特兒周洛甫有段婚姻，最後因男方外遇而畫下句點，儘管一時之間難以接受，愛紗仍毅然決然地離婚，而她今（15）日出席活動時，談及目前感情狀況，她依舊四兩撥千金，表示自己目前還單身。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-15 17:19:57｜2021-10-15 17:53:32
事實上，愛紗離婚後桃花不斷，年初也爆出新戀情，先前還大方回應網友另一半的大條件，而她今天與梁赫群、余皓然、鄭凱云、林莎和潘映竹等人參加中醫師的新書發表會時，透露目前依舊單身：「現在就是開心交朋友，如果有好的消息一定會跟大家分享，也謝謝大家每次都特別關注我的感情狀況。我現在很願意交朋友，所以如果有遇到不錯的人，我也會想更近一步了解他。」
有「無害女神」之稱的林莎，今天身穿粉色緊身洋裝出席，前凸後翹的好身材一覽無遺，被問到先前與小鐘因組搭檔而傳出緋聞，她透露2人私下仍保持聯繫、定期噓寒溫暖，不過她強調目前還是單身，已經空窗2、3年，身邊也不乏追求者，被問到是否超過10位，林莎支支吾吾，表示並沒有認真算過，笑說現在重心還放在工作上：「真的太忙了，還沒有那個時間和精神，有好的對象也會想要把握，有喜歡比較重要。」