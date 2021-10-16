《派遣女醫X》第7季「超神」 米倉涼子：我絕不失敗！
由米倉涼子主演的《派遣女醫X》第七季，14日晚正式開播，平均收視率直衝19.0％，刷新2021年日劇收視率冠軍紀錄。米倉涼子睽違2年再演該系列，除了向觀眾喊話：「我絕不失敗！」劇中更展現超高防疫規格，口罩、手套、酒精消毒都確實做出，米倉涼子飾演的大門未知子返回日本時，還強調有自主隔離，製作嚴謹程度有如防疫宣導連續劇，連名台詞「遵命！」都設計以新動作呈現。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-16 08:00:00
《派遣女醫X》第七季中，米倉涼子重返東帝大學醫院，本季要面對野村萬齋飾演的「蜂須賀隆太郎」，以及要潤「興梠廣」、杉田薰「三國蝶子」、小籔千豐「鍬形忠」、永野宗典「寒蟬勇次」所組成的內科「昆蟲軍團」壓境。她也對於能與老班底見面感到興奮，透露平時有用LINE聯絡感情，笑說：「每次開拍都像是回家一樣。」
米倉涼子向觀眾喊話，透露最新一季也是能量滿載，「無論是沒有精神的人、想要打起精神的人，又或是被疫情影響的人，請大家務必準時收看。」並大力強調：「未知子今年也不會失敗的！」
由於劇組防疫做得徹底，米倉涼子表示開拍前的準備工作與以往不同，正式拍攝時，也要考慮到其他演員是否對某些肢體接觸有所顧忌，或多或少都影響到演技表現，她說：「這次的劇情完完全全表現出疫情帶來的影響，但也成為這部作品有趣的地方。」《派遣女醫X》第七季每週五獨家在friDay影音播出，10月24日晚間11點於WAKUWAKU JAPAN電視首播。
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