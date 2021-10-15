網路溫度計好感王調查　台南發展快速黃偉哲重登第一

時事大數據網站「網路溫度計」再公布全台縣市首長最近 3 個月的網路聲量與好評影響力調查，本季台南市長黃偉哲以好感度 16 ％、好評影響力 6.86 重登「好感王」寶座。

「網路溫度計」整理 2021 年 7 月 16 日至 10 月 14 日，全台 22 縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度。近日公布全台 22 縣市首長口碑調查結果，統計這段期間的大數據資料，台南以發展快速、防疫有成及紓困有感獲得市民普遍好評。

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新冠肺炎台南創下連續 109 天本土 0 確診紀錄，且在紓困方面黃偉哲也體恤民意，以從寬從速從簡原則處理。上週中秋、雙十國慶的連假台南市就湧入逾 50 萬的觀光客，各行各業均明顯感受到景氣回溫。同時黃偉哲更是台南農特產品的最佳代言人，只要他一喊聲，產品均賣到缺貨。近年來南科半導體產業、歸仁沙崙綠能產業等經濟雙引擎效應浮現，讓台南市各行各業，逐漸擺脫疫情影響，呈現欣欣向榮的生機，加上北外環及南科交通路網的規劃，串連台南重要工業區。且台積電落腳台南產生磁吸效應，亞旭電腦、艾斯摩爾（ ASML ）、 Google 資料中心以及高達 80 家半導體產業投資台南，也帶動南台灣的科技產業與經濟發展。

14 日高雄城中城大樓大火奪走 46 條生命，震驚各界，基於台南和高雄擁有深厚兄弟縣市情誼，黃偉哲宣布將協助高雄處理相關後續事宜，他也將捐出一月所得，盼替罹難者及家屬盡一份心力。台南市政府消防局於今日在安平區世華大樓進行消防安全設備檢查抽驗，由於該樓地上 23 樓、地下 3 樓，屬複合式商辦大樓，黃偉哲也宣示對複合式建築物安全之重視，對於大樓的消防安檢絕不輕忽，全力保障市民的人身安全。

▲黃偉哲於今日視察安平區世華大樓消防安全設備檢查抽驗（圖／記者林怡孜攝，2021,10,15）