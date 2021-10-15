劈腿小模？小鬼妹婿一句話回應婚外情 曝老婆私下反應
小鬼（黃鴻升）的妹妹黃婷婷與設計師老公Sam結婚7年，育有1子，昨（14）日卻遭爆料劈腿柯姓小模，與對方在KTV親密擁抱的影片還被曝光。對此，小鬼經紀人出面道歉，坦承是Sam酒後失態之外，也透露夫妻倆感情並沒有問題，而《NOWnews今日新聞》記者詢問柯姓小模，至截稿前未獲得回應。沉靜一天後，Sam今晚終於發聲否認出軌，同時向爆料者喊話。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-15 23:14:54｜2021-10-15 23:25:37
Sam表示自己不是公眾人物，與柯姓小模也只是朋友：「此時此刻大家都是朋友，一群人唱歌我會照顧所有喝醉的朋友，因為是朋友所以大家也不用主觀思維去腦補，因為每個人的生長、工作環境不同，人生要涉略的範疇也不同。」
Sam透露看到新聞後其實很冷靜：「我老婆比我還冷靜，很多東西在理性下，就不矛盾，雖然很多事真的未必能看開，但可以很輕鬆的翻翻白眼。」Sam表示流出的影片早就是2、3年前的事情了，拍攝者也在現場，同時向爆料者喊話：「也許妳有氣要發洩我懂，妳有委屈或跟誰的不愉快要幫忙，我都能夠幫忙，雖然1、2年沒見，我相信妳知道我的為人，少一點仇恨、多一些愛與包容，因為妳傷害的不是簡單的『你我他』，而是我們大家的家人。」