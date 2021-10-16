汪洋談統一：從民族偉大復興戰略全局把準方位

我是廣告 請繼續往下閱讀
官媒新華社報導，這場會議於15日在北京人民大會堂舉行，由中國國務委員兼外長王毅主持；汪洋出席並講話。中共中央黨政有關部門、人民團體和各地對台工作機構負責人260餘人出席會議。
汪洋致詞時宣稱，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」是中共矢志不渝的歷史任務，「要從黨的百年征程中汲取奮進力量，從實現中華民族偉大復興的戰略全局中把準歷史方位，切實擔負起把黨中央對台工作大政方針和決策部署落實下去、把海內外中華兒女促進祖國統一的智慧和力量凝聚起來的政治責任」。
他並要求，對台工作人員要深入學習貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，以及在紀念辛亥革命110週年大會上的「重要講話精神」，「在對標對表基礎上創造性開展工作，講擔當、講策略、講方法，以過硬的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力推動新時代對台工作高質量發展」。
汪洋還說，對台工作要「保持戰略定力，堅定必勝信心，科學把握形勢變化，有效抵禦風險挑戰」，透過紮實有效的工作，為實現「完全統一」打牢基礎、積累優勢。
習近平2012年11月29日提出「實現中華民族偉大復興中國夢」治國理念，外界一般將其核心目標概括為「兩個一百年」，即在2021年中共建黨百年到2049年中共建政百年時，「在全面建成小康社會基礎上全面建設社會主義現代化國家」，最終實現「中華民族的偉大復興」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101016