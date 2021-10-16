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第12輪分2階段霧煞煞？兩張圖看明白預約分流、施打時間

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約、登記與施打狀況。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約、登記與施打狀況。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 15:29:42

指揮中心今（16）日提醒民眾，第12期BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種，相關第一階段與第二階段意願登記、預約分流，以及施打時程與時間。

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指揮中心指出，第一階段已在日前10月13日中午12點前完成意願登記，包括BNT第一劑30歲以上、莫德納第二劑（7/16前已接種第一劑55歲以上）與AZ第二劑（7/30前接種第一劑38歲以上）。

而上述這些民眾預約分流時間：BNT第一劑為10/18上午10點到10/20中午12點。AZ第二劑為10/19上午10點到10/20中午12點。莫德納第二劑則是10/19下午2點到10/20中午12點。而這三類民眾施打時間則是在10/22至10/27。

▲第12期BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種-第1階段說明。（圖／指揮中心提供）
▲第12期BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種-第1階段說明。（圖／指揮中心提供）
至於第二階段對象同樣已在日前10月13日中午12點前完成意願登記，包括BNT第一劑23歲以上、莫德納第二劑（7/16前已接種第一劑18歲以上）、AZ第二劑（7/30前接種第一劑18歲以上以及7/31至8/6接種第一劑45歲以上）。

第二階段預約分流時間如下。BNT第一劑及莫德納第二劑為10/25上午10點到10/27中午12點。AZ第二劑為10/26上午10點到10/27中午12點。至於施打時程，BNT第一劑為10/28到10/31，莫德納及AZ第二季則為10/28到11/3。

▲第12期BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種-第2階段說明。（圖／指揮中心提供）
▲第12期BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種-第2階段說明。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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