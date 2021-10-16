第12輪分2階段霧煞煞？兩張圖看明白預約分流、施打時間

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而上述這些民眾預約分流時間：BNT第一劑為10/18上午10點到10/20中午12點。AZ第二劑為10/19上午10點到10/20中午12點。莫德納第二劑則是10/19下午2點到10/20中午12點。而這三類民眾施打時間則是在10/22至10/27。
至於第二階段對象同樣已在日前10月13日中午12點前完成意願登記，包括BNT第一劑23歲以上、莫德納第二劑（7/16前已接種第一劑18歲以上）、AZ第二劑（7/30前接種第一劑18歲以上以及7/31至8/6接種第一劑45歲以上）。
第二階段預約分流時間如下。BNT第一劑及莫德納第二劑為10/25上午10點到10/27中午12點。AZ第二劑為10/26上午10點到10/27中午12點。至於施打時程，BNT第一劑為10/28到10/31，莫德納及AZ第二季則為10/28到11/3。
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