朵拉化身「惹火美人魚」浮出水面　威廉擠弄胸肌比拚

由朵拉與威廉、風田主持的節目《食尚玩家熱血48小時》自攻頂全台最高峰玉山後，這回遠赴「國境之南」，而朵拉也穿上磚紅色比基尼戲水，大露姣好身材，還挑戰潛水到海底，化身惹火的美人魚，讓眾人不禁直呼性感，威廉則開始擠弄胸肌與朵拉比拚，朵拉見狀後就笑說：「威廉哥你胸部好像比我大！」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-16 17:17:10
朵拉、威廉和風田一到海邊便超興奮，因為這是他們今年第一次到海邊玩水，朵拉換上比基尼，威廉見狀立刻演了起來：「遠處好像有個妹！」結果近看發現是朵拉後馬上改口「好解」，而3人接著挑戰後空翻跳水，風田搞笑使用「躺式」下水，朵拉則在跳板上掙扎10分鐘之久，後來直接放棄說要請大家喝飲料，只有威廉以100分的姿勢挑戰成功。
一行人來到沙灘酒吧大啖美食，店內有威廉最愛的生蠔，他馬上點來嚐鮮並配上啤酒，威廉喝一喝就有感而發，坦言沒有入圍金鐘獎，所以要藉由這次外籍，餐餐都要喝酒，之後再痛定思痛，好好做節目。朵拉則點了一杯濃度較高的調酒，不料喝完後便不勝酒力醉倒，威廉見狀馬上拿手機錄影留念，並呼喊風田：「風田接下來就交給你了，朵拉這集算特別來賓。」本集節目帶觀眾一窺墾丁獨特新玩法，除了去最放鬆的沙灘酒吧喝一杯，還大玩超唯美的水中美人魚，威廉、風田也大方露出胸肌展現好身材，穿上人魚裝的威廉，還被朵拉笑稱「很猥褻」。