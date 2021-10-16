粉絲被騙刷卡！嚴立婷不忍了　怒罵詐騙集團「給我滾」

個性直率的女星嚴立婷，在臉書擁有98萬名粉絲，最近甫創業成立「T' La Vie 言生活」品牌，結果才上市第二天，就被盜圖、偽裝帳號，欺騙粉絲中獎了，要受害者刷卡支付運費200元，才能拿到獎品。警覺性強的網友趕緊通知嚴立婷，氣得她開直播痛罵詐騙集團「給我滾」！





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▲嚴立婷成立自創品牌，最近才剛上市。（圖／翻攝嚴立婷FB）

臉書一頁式詐騙廣告層出不窮，藍心湄、柯以柔也是受害者，嚴立婷說，因為藝人常會推薦商品，容易被詐騙集團盯上，她的粉絲們不小心刷卡，只好請他們趕快去辦信用卡止付，因此感到很抱歉，向犯罪者喊話「能不能好好去工作，不要騙別人的錢！」





談到與詐騙集團的交手經驗，某一次對方通知嚴立婷，買保養品不慎刷了10次費用，必須按步驟取消，不然會損失8,900元，她一聽對方口音就不對勁，決定陪他玩玩，佯裝「好便宜喔，這商品好值得，我家很有錢、有幾百億，這些錢無所謂」，結果對方惱羞成怒，飆出一堆髒話，她就笑了，嘲諷「這種爛梗還在用」。





不過，她老公張智峰的學生因為年紀小比較單純，真的轉帳給詐騙集團，被騙了4萬多元，打工賺來的血汗錢就沒了。嚴立婷說，私下確實會回覆粉絲留言，但不可能要求粉絲匯款，「我懂你們的心情，如果劉德華回覆，我也會很開心，但劉德華怎麼可能回覆我？」





▲嚴立婷透露，老公張智峰（左）的學生慘遭詐騙，損失了4萬多元。（圖／翻攝嚴立婷FB）

嚴立婷希望粉絲下次遇到這類事情，多做一些確認手續，不要讓辛苦賺的錢輕易落入他人手中。她的經紀人則說，被盜圖詐騙已經不是第一次，之前備案也很難查到源頭，新品牌12月會正式官宣，擔心粉絲受騙，嚴立婷才開直播主動說明，希望不要再有人受害。



