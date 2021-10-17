藥廠競相開發抗疫口服藥　拼年內上市

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美國默沙東集團（Merck & Co.）的COVID-19抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）日前已向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權申請，近期內也將向日本提出申請藥事核准。
日本政府目標今年之內讓COVID-19抗病毒口服藥上市，日本製藥大廠鹽野義製藥正積極研發COVID-19抗病毒口服藥。
愛知醫科大學教授三鴨廣繁表示，輕症者若能自行服藥抑制病情重症化，可減緩醫療緊迫的情形。
日本首相岸田文雄本月4日上台執政後也認為，COVID-19抗病毒口服藥將是防疫對策的關鍵。
莫納皮拉韋是默沙東和美國生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics聯手研發的核糖核酸 （Ribonucleic acid, RNA）聚合物抑制劑，可以中斷RNA聚合酶使得病毒更難自我複製，而RNA聚合酶就像病毒基因組的複製機。
根據本月公布的數據，莫納皮拉韋在針對輕至中度染疫者的試驗中，可降低5成住院及死亡率，這些患者至少有一項COVID-19危險因子。接受投藥的患者死亡率零。默沙東除了已與美國政府簽約供藥之外，也正與日本政府協商供藥一事。
日本鹽野義製藥公司投入研發的COVID-19抗病毒口服藥 S-217622是一種蛋白酶抑制劑（3CL protease），可防止病毒增生。今年9月開始進入最後階段的臨床試驗。
鹽野義製藥公司社長手代木功表示，在本年度（至明年3月底為止的財會年度）前至少準備100萬人份藥物。
瑞士羅氏大藥廠（Roche）與美國抗病毒藥物開發商Atea Pharmaceuticals合作研發口服直接抗病毒藥物AT-527，預料最終的臨床試驗結果年底出爐，預定明年向日本提出申請藥事核准。
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）也在各國實施抗病毒口服藥的臨床試驗。
原用於治療流感、日本1998年開發的法匹拉韋（Favipiravir，商品名Avigan）和莫納皮拉韋一樣是核糖核酸（RNA）聚合物抑制劑，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）審查結果未能明確判斷對COVID-19具療效，目前富士軟片富山化學公司（FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.）正重新進行臨床試驗。（編輯：韋樞）1101017