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中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科郭佳茵醫師表示，近年來糖尿病的藥物有了突破性的進展，其中GLP-1受體促進劑除了控制血糖，更有保護腎臟、心臟和控制體重的效果，減輕體重的效果更是最近熱門的話題，但該藥劑目前僅適用第二型糖尿病患者；病患選擇三餐中最大進食量的餐前施打一次即可。
糖尿病治療 對症下藥避免副作用
台灣現有藥物的劑型目前只有針劑並沒有口服，施打頻率有分為每天或每周施打，另外還有與胰島素混合的藥劑可減少病患挨針的頻率。郭佳茵醫師說，藥物的使用必須考量患者的肝腎功能、是否有禁忌症，或是不能忍受之副作用，因此必須與醫師仔細討論，依照病患身體狀況做最適宜的選擇。
糖尿病藥物不傷腎 控制不佳併發症多
郭佳茵醫師呼籲，過去糖尿病患者聽到需要打針治療就避之唯恐不及，現今正確的觀念是糖尿病藥物包含胰島素等針劑，並不會傷害腎臟功能。而糖尿病控制不佳所造成的糖尿病腎病變才是洗腎的主要原因之一，更會導致神經血管病變，如中風、心臟病、眼部視網膜病變，腎臟尿蛋白病變等，建議好好與醫師充分溝通相互配合，才能真正達到自由自主的理想生活。
資料來源：健康醫療網 第二型糖尿病控制不住？ 長效胰島素合併受體促效劑助控血糖
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