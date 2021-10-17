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第二型糖尿病控制不住？　長效胰島素合併受體促效劑助控血糖

第二型糖尿病控制不住？　長效胰島素合併受體促效劑助控血糖
第二型糖尿病控制不住？　長效胰島素合併受體促效劑助控血糖

健康醫療網

2021-10-17 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】62歲葉女士患有第二型糖尿病10年，併有周邊神經病變和體重過重，近兩年因血糖控制不佳，醫師建議一日四次的胰島素注射，但反覆挨針以及施打速效胰島素後小腿抽筋疼痛的罕見副作用，讓葉女士抗拒施打，導致血糖控制成效不佳。所幸經改以口服藥合併長效胰島素合併GLP-1(類升糖素胜肽-1)受體的促效劑，一天僅需注射一次，解決葉女士長期困擾並抑制食欲，體重控制也相較顯著進步。

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糖尿病藥物新突破  糖尿病患接受度高

中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科郭佳茵醫師表示，近年來糖尿病的藥物有了突破性的進展，其中GLP-1受體促進劑除了控制血糖，更有保護腎臟、心臟和控制體重的效果，減輕體重的效果更是最近熱門的話題，但該藥劑目前僅適用第二型糖尿病患者；病患選擇三餐中最大進食量的餐前施打一次即可。

糖尿病治療　對症下藥避免副作用

台灣現有藥物的劑型目前只有針劑並沒有口服，施打頻率有分為每天或每周施打，另外還有與胰島素混合的藥劑可減少病患挨針的頻率。郭佳茵醫師說，藥物的使用必須考量患者的肝腎功能、是否有禁忌症，或是不能忍受之副作用，因此必須與醫師仔細討論，依照病患身體狀況做最適宜的選擇。

糖尿病藥物不傷腎　控制不佳併發症多

郭佳茵醫師呼籲，過去糖尿病患者聽到需要打針治療就避之唯恐不及，現今正確的觀念是糖尿病藥物包含胰島素等針劑，並不會傷害腎臟功能。而糖尿病控制不佳所造成的糖尿病腎病變才是洗腎的主要原因之一，更會導致神經血管病變，如中風、心臟病、眼部視網膜病變，腎臟尿蛋白病變等，建議好好與醫師充分溝通相互配合，才能真正達到自由自主的理想生活。



資料來源：健康醫療網 第二型糖尿病控制不住？　長效胰島素合併受體促效劑助控血糖

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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