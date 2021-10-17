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衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫師指出，格林巴利症候群是急性的周邊神經病變，發生率不高，每年每十萬人約1.65例。臨床上可能會出現肌肉無力、手腳感覺異常、吞嚥及呼吸困難，該疾病的病程惡化快速，患者可能會在短時間內癱瘓，甚至危及性命。
鄭耕兆醫師表示，可能是在感冒或腹瀉等感染之後，引發身體免疫反應產生抗體但卻攻擊病人神經，使得全身神經及肌肉功能急速下降。
兩週前接種AZ疫苗第二劑 因果關係待釐清
另陳阿嬤的家屬表示，大約在兩週前阿嬤有接種AZ疫苗第二劑，之後有聽到阿嬤陸續反應雙腿無力，沒想到緊接著就因下肢不穩而跌倒，院方已通報不良反應，是否有因果關係，將由相關單位進一步釐清。
血漿置換治療 加速肌力恢復
在腎臟科與神經內科醫療團隊的合作下，患者接受血漿置換術治療，腎臟科莊宗芳主任說明，血漿置換術主要是將血漿中有害的抗體使用透析的方式濾出，接著補充新鮮的血漿送入病人體內，有助於患者加速肌力恢復速度，且該適應症有健保給付，患者的負擔相對較輕。
資料來源：健康醫療網 罹格林巴利症候群險癱瘓 血漿置換術保命
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