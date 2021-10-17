旺福救了《俗女2》　「彩蛋嘉賓」站台音樂會爆料

《俗女的歌》Live音樂會昨（16）日晚間8點在Legacy Taipei登場，旺福主唱姚小民，重現《俗女養成記》第一季中女主角陳嘉玲的經典起床畫面揭開序幕，搭配劇中道具為場景布置，如陳嘉玲家中的鞦韆、門牌以及當領隊時的導遊旗，希望能以視覺還原劇中氛圍，隨後以多首歌曲讓歌迷們瞬間走入了「俗女」的世界，度過了浪漫又歡樂的2個小時。《俗女養成記2》的導演陳長綸、嚴藝文與演員楊麗音、陳竹昇、陳家逵、藍葦華、吳以涵，以及插曲《蚵仔麵線》的主唱琳誼，在最後安可曲時也驚喜現身。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-17 16:33:15
在昨日的旺福Live音樂會上，導演陳長綸逗趣爆料：「真的很感謝旺福，他們創作的音樂跟《俗女養成記》真的很搭，劇裡拍不好的地方，都靠旺福的音樂來撐場。」引起全場歌迷大笑，而嚴藝文導演則大讚旺福主唱小民是諧音大師，她說：「我是在第一季播完後真正與小民認識，才發現他原來是諧音大師。」而被兩位導演如此肯定，旺福直呼：「突然被稱讚真的很不好意思。」並且敲碗跪求希望能有再一次與「俗女」合作的機會。
旺福一連唱了多首《俗女養成記》一、二季的經典歌曲，如《阿娘哈細腰》、《你少在那邊》、《愛你一兆年》、《老公寓》、《珍珠芋圓》等，最後的安可曲，第一首由主唱姚小民獨自帶來《俗女養成記》第一季的主題曲《一人一半》，第二首則是全場大合唱《莎喲娜啦》，象徵著「俗女」的開始與結尾，從2019年到現在，陳嘉玲與一家人的故事暫時告一段落，想回味《俗女養成記》的劇迷們，加入CATCHPLAY+月付會員即可兩季一次追。