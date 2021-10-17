COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

疫情待家用3C　頸部疼痛困擾增加

疫情待家用3C　頸部疼痛困擾增加
疫情待家用3C　頸部疼痛困擾增加

健康醫療網

2021-10-17 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】幾個月來的疫情延燒，許多人待在家裡的時間明顯增加，不論是成年人或孩子，使用電腦或手機的時間或許也有所大幅增長，如此可能會伴隨煩人的頸部痠痛等問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
頸椎神經根病變  咳嗽、打噴嚏恐加劇症狀

國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜表示，「頸部拉傷」是常見因頸部肌肉附著骨膜時常沒有肌腱相連接，所以容易過度拉扯而受傷；「頸椎神經根病變」是好發於頸椎5～8節，可能是椎間盤突出、骨刺、韌帶肥厚等原因，導致椎間孔狹窄，壓迫頸部神經根，造成肌肉無力與感覺障礙，加劇因子包括咳嗽、打噴嚏、閉氣用力等。

頸部椎間盤退化　躺著或頭後面墊枕頭可緩解

而「頸椎小面關節疼痛」可能伴隨車禍後頸部揮鞭症候群或椎間盤突出一同出現；「頸部椎間盤退化」則最常見於頸椎5～6節，退化過程中椎間盤的水分減少、高度下降，坐太久、咳嗽或加重疼痛，躺著或頭後面墊枕頭會緩解。

至於「脊髓型頸椎病變」較嚴重，原因包括退化、後縱韌帶骨鈣化，通常有遠端肢體麻與感覺異常、下肢較上肢無力、從椅子起來有困難。

脖子痛伴隨頭痛  需要立即就醫

若是跌倒、車禍、受傷後除了頸部疼痛外，突然無力甚至癱瘓，可能是傷到頸髓，應盡速至急診，評估是否進行減壓手術。再來就是，脖子痛伴隨頭痛，甚至有Horner's Syndrome (瞳孔縮小、眼瞼下垂、流汗變少)，可能是血管剝離壓到神經，應盡快至急診；脖子痛伴隨發燒、頭痛、頸部僵硬、意識障礙，可能是腦膜炎，也應盡速至急診。

什麼情況的頸部疼痛，要到門診評估治療？

郭家瑜醫師提醒，只要不舒服，或影響到日常生活，都可來門診，尤其有脖子痛合併神經學症狀，包括無力、麻、放射性疼痛。到一般門診的頸部疼痛檢查，像是X光影像檢查頸椎的椎體排列、骨刺、穩定性；比較嚴重的情況會安排電腦斷層或核磁共振，或是透過「肌電圖」，用來評估周邊神經損傷，除非有神經學症狀，通常未必需要肌電圖檢查。



資料來源：健康醫療網 疫情待家用3C　頸部疼痛困擾增加

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀