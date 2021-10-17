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國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜表示，「頸部拉傷」是常見因頸部肌肉附著骨膜時常沒有肌腱相連接，所以容易過度拉扯而受傷；「頸椎神經根病變」是好發於頸椎5～8節，可能是椎間盤突出、骨刺、韌帶肥厚等原因，導致椎間孔狹窄，壓迫頸部神經根，造成肌肉無力與感覺障礙，加劇因子包括咳嗽、打噴嚏、閉氣用力等。
頸部椎間盤退化 躺著或頭後面墊枕頭可緩解
而「頸椎小面關節疼痛」可能伴隨車禍後頸部揮鞭症候群或椎間盤突出一同出現；「頸部椎間盤退化」則最常見於頸椎5～6節，退化過程中椎間盤的水分減少、高度下降，坐太久、咳嗽或加重疼痛，躺著或頭後面墊枕頭會緩解。
至於「脊髓型頸椎病變」較嚴重，原因包括退化、後縱韌帶骨鈣化，通常有遠端肢體麻與感覺異常、下肢較上肢無力、從椅子起來有困難。
脖子痛伴隨頭痛 需要立即就醫
若是跌倒、車禍、受傷後除了頸部疼痛外，突然無力甚至癱瘓，可能是傷到頸髓，應盡速至急診，評估是否進行減壓手術。再來就是，脖子痛伴隨頭痛，甚至有Horner's Syndrome (瞳孔縮小、眼瞼下垂、流汗變少)，可能是血管剝離壓到神經，應盡快至急診；脖子痛伴隨發燒、頭痛、頸部僵硬、意識障礙，可能是腦膜炎，也應盡速至急診。
什麼情況的頸部疼痛，要到門診評估治療？
郭家瑜醫師提醒，只要不舒服，或影響到日常生活，都可來門診，尤其有脖子痛合併神經學症狀，包括無力、麻、放射性疼痛。到一般門診的頸部疼痛檢查，像是X光影像檢查頸椎的椎體排列、骨刺、穩定性；比較嚴重的情況會安排電腦斷層或核磁共振，或是透過「肌電圖」，用來評估周邊神經損傷，除非有神經學症狀，通常未必需要肌電圖檢查。
資料來源：健康醫療網 疫情待家用3C 頸部疼痛困擾增加
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