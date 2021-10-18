智庫學者：捷克新政府可望強化對台關係

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她分析，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）立場親中，但總理巴比斯（Andrej Babiš）對中國不感興趣，導致布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）和參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）過去幾年趁虛而入，主導對中和對台政策。隨著新政府上台，外交上統一發言，這種多頭馬車的現象將可望改善。
布拉格智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）負責人揚達（Jakub Janda）也指出，由於5個政黨在野時對總統齊曼的中國政策多加批判，「捷克將出現史上對中國最鷹派的政府」，可望脫離北京主導的中東歐16國與中國「16+1」合作機制。
揚達還預期捷克新政府將對台灣表達政治上的支持，採取類似立陶宛的動作，包括派遣代表團訪台、提高會晤層級、以及同意台灣將駐捷克機構名稱從「台北」更名為「台灣代表處」。
他說，據官方統計，台商已為捷克創造2萬4000個工作機會，捷克期盼台灣的半導體業能投資捷克。
中歐亞洲研究中心計畫主持人圖爾恰尼（Richard Q. Turcsanyi）指出，根據去年秋天進行的民調，5個政黨的選民對中國觀感偏向負面，因此他預測捷克新政府將多著墨新疆、西藏的人權問題、香港和台灣。
他研判，捷克將檢討16+1合作機制，雖不至於像立陶宛一樣退出，但會降低參與的層級。
捷克智庫「國際事務協會」（AMO）中國專家夏伯克（Filip Šebok）分析，隨著捷克社會民主黨（ČSSD）和共產黨在大選沒跨過得票門檻，這兩個巴比斯的執政夥伴被逐出國會，齊曼成了捷克政壇唯一還支持與中國保持良好關係的政治人物。
夏伯克指出，參議院議長維特齊友台的路線，相當程度反映這次勝選的人民民主黨（ODS）的立場，即將執政的各黨對中國立場趨向批判，因此他也預期新政府將直率批評中國的人權問題，不會重振捷克在2017年與中國建立的戰略夥伴關係。
捷克8、9日兩天舉行4年一度的眾議院選舉，人民民主黨等3個政黨組成的聯盟「一起」（SPOLU）以及海盜黨等2個政黨組成的聯盟「海盜和市長」（Piráti a Starostové）拿下過半席位。
開票當天，這5個政黨已宣布將組成聯合政府，等待總統授權。不過，總統齊曼選後突然因重病住進加護病房，讓新政府成立面臨變數。（編輯：林憬屏）1101017