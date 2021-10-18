比HondaJet還貴！Spyros Panopoulos Automotive 公布3000匹超跑Chaos宣傳影片

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自從Bugatti Veyron 16.4引領超級跑車進入千匹動力領域以後，超跑動力持續向上攀升，近期，一家希臘獨立車廠Spyros Panopoulos Automotive，釋出了一段他們傳言已久的超級跑車預告片，預告這款最高規格車型動力將達3000hp的希臘神之跑車即將正式亮相！
Spyros Panopoulos Automotive命名為Chaos的超級跑車，可說是用盡好料打造，使用了包括：碳纖維、鈦金屬、Zylon（一種特殊的輕質強聚合物）、Kevlar，以及用高鎳合金打造排氣管，動力系統為一具4.0升V10渦輪增壓引擎，引擎紅線轉速達12000rpm，基本輸出可達2000hp，高階車型則可上看3000rpm，原廠聲稱0-100km/h起步加速為1.8秒，極速為500km/h。
除了動力規格很驚人，Chaos的建議售價才更是可怕，基本車型起價為550萬歐元，3000hp版本則會提高到1,240 萬歐元〈相當於新台幣4億〉，基本價就已經可以買一架HondaJet了，預計總限量生產100輛，每年平均產量為15-20輛。只是在本次公布的宣傳片中，Spyros Panopoulos Automotive只秀出了車內外以及零件照片，並沒有提出更多的規格細節，這幾年來，三不五時就會出現一些雷聲大、雨點小的獨立車廠說著他們的造車夢，實現者其實不多，所這款以「混亂」為名的超級跑車，到最後會不會變成來亂的，就讓我們拭目以待！