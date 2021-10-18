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二次隆鼻手術　專業醫美團隊分工「重建」自信心！

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二次隆鼻手術　專業醫美團隊分工「重建」自信心！

健康醫療網

2021-10-18 09:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】隆鼻手術越來越普遍，有人從此獲得令人自傲的完美鼻型，也有人生活並沒有獲得改善。醫美集團總院長邱浚彥醫師分享，曾有民眾在外院做過多次隆鼻手術仍不滿意，竟開始對人生感到絕望，甚至萌生自我了斷的念頭，最後找上他們團隊，利用各領域專業分工進行鼻部重建，也順帶「重建」了自信心。

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鼻整形重建中心　匯集各領域醫師專精處理

二次、甚至多次進行隆鼻手術的民眾，只要鼻內組織曾剝離過形成傷口，就會經歷發炎、增生、修復三種時期，進而產生疤痕組織，若再加上過去手術有發炎腫脹現象，執刀難度便會提高，因此更需選擇有經驗的醫師。

邱浚彥醫師表示，鼻部需要重建的狀況不少，可能是隆鼻成果不滿意，也可能是鼻部發生重大創傷，這時就不單只是鼻部問題。鼻整形重建中心匯集各領域專家，包含整形外科、耳鼻喉科、口腔外科還有疤痕修復中心，也時常舉辦手術觀摩、研討，提升專業技術及術後疤痕修復等全面性照護。

▲醫美集團總院長邱浚彥

隆鼻重建先蓋架構　疤痕修復團隊再進行「內部裝潢」

針對隆鼻手術產生的疤痕，拆線完三個月內為疤痕黃金修復期，越早進行修復效果越好。醫美集團總院長黃維超醫師表示，目前全台專精處理此領域的醫師不多，很多民眾甚至不知道隆鼻疤痕可以修復，結果一拖就是好幾年。

黃維超醫師比喻，鼻重建手術分工就像蓋房，以其所在診所為例，先由邱浚彥醫師把鼻骨架構蓋好，然後疤痕修復團隊進行軟組織疤痕修復，就像內部裝潢一樣，如此更能在各自專業領域上發揮最大效果。

▲醫美集團總院長黃維超

UP雷射除疤熱傷害小　安全性更高

隆鼻手術後疤痕修復依深淺程度有不同處理方式，若凹陷程度小可用雷射處理。黃維超醫師說明，以其所在診所為例，使用UltraPulse （UP雷射）對於凹陷性、增生性疤痕有很好的修復效果，不同於以往的飛梭雷射，UP雷射穿透速度快，對於周邊真皮層組織熱傷害也較低。若凹陷程度較大的民眾，就可能需先填補真皮層，進行軟組織重建，再來合併雷射處理。

自我照護要做好　才能確實降低手術感染機率

不管是初次隆鼻或是隆鼻重建，每一次手術都可能會有感染機率，隨著手術次數增加，血液循環也會受影響。民眾不只要挑選有經驗的醫師、合法且乾淨衛生的醫美整形診所，術前也要保持良好的生活習慣，睡眠充足、不抽菸，才能真正將感染風險降到最低。



資料來源：健康醫療網 二次隆鼻手術　專業醫美團隊分工「重建」自信心！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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