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二次、甚至多次進行隆鼻手術的民眾，只要鼻內組織曾剝離過形成傷口，就會經歷發炎、增生、修復三種時期，進而產生疤痕組織，若再加上過去手術有發炎腫脹現象，執刀難度便會提高，因此更需選擇有經驗的醫師。
邱浚彥醫師表示，鼻部需要重建的狀況不少，可能是隆鼻成果不滿意，也可能是鼻部發生重大創傷，這時就不單只是鼻部問題。鼻整形重建中心匯集各領域專家，包含整形外科、耳鼻喉科、口腔外科還有疤痕修復中心，也時常舉辦手術觀摩、研討，提升專業技術及術後疤痕修復等全面性照護。
▲醫美集團總院長邱浚彥
隆鼻重建先蓋架構 疤痕修復團隊再進行「內部裝潢」
針對隆鼻手術產生的疤痕，拆線完三個月內為疤痕黃金修復期，越早進行修復效果越好。醫美集團總院長黃維超醫師表示，目前全台專精處理此領域的醫師不多，很多民眾甚至不知道隆鼻疤痕可以修復，結果一拖就是好幾年。
黃維超醫師比喻，鼻重建手術分工就像蓋房，以其所在診所為例，先由邱浚彥醫師把鼻骨架構蓋好，然後疤痕修復團隊進行軟組織疤痕修復，就像內部裝潢一樣，如此更能在各自專業領域上發揮最大效果。
▲醫美集團總院長黃維超
UP雷射除疤熱傷害小 安全性更高
隆鼻手術後疤痕修復依深淺程度有不同處理方式，若凹陷程度小可用雷射處理。黃維超醫師說明，以其所在診所為例，使用UltraPulse （UP雷射）對於凹陷性、增生性疤痕有很好的修復效果，不同於以往的飛梭雷射，UP雷射穿透速度快，對於周邊真皮層組織熱傷害也較低。若凹陷程度較大的民眾，就可能需先填補真皮層，進行軟組織重建，再來合併雷射處理。
自我照護要做好 才能確實降低手術感染機率
不管是初次隆鼻或是隆鼻重建，每一次手術都可能會有感染機率，隨著手術次數增加，血液循環也會受影響。民眾不只要挑選有經驗的醫師、合法且乾淨衛生的醫美整形診所，術前也要保持良好的生活習慣，睡眠充足、不抽菸，才能真正將感染風險降到最低。
資料來源：健康醫療網 二次隆鼻手術 專業醫美團隊分工「重建」自信心！
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