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告別燃油引擎之作，Skoda新世代Superb預計2023年現身

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-18 10:25:20

Skoda新世代Superb目前已被捕獲到偽裝測試車，而關於Superb近日則有報導新世代車型預計最快2023年就會登場，座艙格局將會導入Enyaq iV元素，同時也搭載Volkswagen集團末代燃油引擎。

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Skoda新世代Superb目前已被捕獲到偽裝測試車，而關於該車已有報導指出Superb預計會在2023年現身，外型部分雖然目前仍不清楚，但從品牌Scala、Octavia等新世代產品來看，大概也可想像到新世代Superb勢必會比照辦理導入同設計元素，進而有著更銳利且運動化的造型，此外新世代Superb車身尺碼可能還會微幅成長。

Skoda新世代Superb將搭載集團末代燃油引擎，不過同時也和現行一樣會提供插電式油電車版本。
Skoda新世代Superb將搭載集團末代燃油引擎，不過同時也和現行一樣會提供插電式油電車版本。
由於Volkswagen集團已正積極轉型電能世代，因此新世代Superb所搭載的燃油引擎會是末代版本，不過為因應電能趨勢Superb同樣還會有提供PHEV插電式油電車型。而座艙部分身為旗艦車型，Superb肯定會有比自家其它車型更豪華的鋪陳，而Skoda也表示新Superb座艙會參考Enyaq iV元素，因此可以想像傳統按鍵比例會減少營造簡約氛圍，同時是否也在暗示可能會配備13吋中控螢幕？

Skoda表示新Superb座艙會參考Enyaq iV元素，這是否在暗示會有13吋中控螢幕？
Skoda表示新Superb座艙會參考Enyaq iV元素，這是否在暗示會有13吋中控螢幕？
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