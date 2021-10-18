Tag人物／臺灣鼓聲震懾世界　响仁和70年製鼓秘訣靠二字

如雷貫耳的鼓聲從新莊《 响仁和 》鼓藝工坊傳出，負責人是 71 歲的國寶級製鼓師傅王錫坤，揮動鼓棒的力道不疾不徐，鼓聲沈穩響徹雲霄，許多國外的僧侶遠道慕名而來，就是為了求一座可以將聲音送達天際的絕世好鼓，王錫坤製鼓沒有竅門，憑藉的是數十年如一日，扎實做好每一個細節的職人精神，因為「細節」兩個字成就了《 响仁和 》這塊招牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 新莊《 响仁和 》鼓藝工坊，負責人是 71 歲的國寶級製鼓師傅王錫坤。（圖／記者詹皓帆拍攝）





父親驟然離世

不願被親戚瞧不起

《 响仁和 》這三個字是王錫坤的父親王阿塗所取的，其中「仁和」兩個字就是做人的道理，王錫坤身為家中長子，本應繼承父業，但父親不忍小孩吃苦、做粗重活，望子成龍的父親希望王錫坤可以在外面的世界，闖出自己的一片天，然而父親在王錫坤 30 歲那年驟然去世，親戚的一句徹底改變了王錫坤的人生，「 『 你沒能耐 』我覺得這句話是在侮辱我 」王錫坤因為這句話，下定決心要爭一口氣，年輕時瘦小的體型，在一夜間要扛下《响仁和》這塊爸爸留下的招牌。

即使從小看著爸爸製鼓，但親自上陣才面臨到製鼓的過程並非一般人可以忍受的，製鼓過程中大部分的工作都需要力氣，「製鼓就像修行，其實它每個環節就是要耐心的去等待」這是王錫坤製鼓 40 年的體驗，光是鼓面的牛皮要削到 0.25 至 0.5 公分的恰到好處，整個鼓面要一樣薄，這樣的技術養成就要至少三年，不同用途的鼓聲，需求也不盡相同，今日的王錫坤已經可以憑藉聽聲音，就可以判斷鼓的音準是否達到標準，若非日以繼夜的與鼓為伍，是不可能練就如此功力的，王錫坤不否認父親所說的，「 做這個行業沒力氣的話沒辦法，技術若好力氣施的比較少 」。

▲ 王錫坤可以憑藉聽聲音，就可以判斷鼓的音準是否達到標準。（圖／記者詹皓帆拍攝）

自設百坪文化館 收藏父親老鼓

在王錫坤新莊的製鼓工廠旁，他自費建置了一間用來珍藏各式鼓類的文化館，其中不乏是他從各地找回父親製作的鼓，許多從國外為《响仁和》慕名而來的人士，可以在這裡看到各式各樣的鼓，因為用途的不同，音色與外觀多有差異。

新莊早期的廟宇活動興盛，帶動製鼓需求繁榮，全盛期新莊大約同時有 5 、 6 家製鼓工廠，但隨著事過境遷，如今只剩《响仁和》一間，王錫坤的文化館內有一顆 86 歲的大鼓 ， 紀錄了將近一世紀的新莊鼓歷史，這顆大鼓是王錫坤在因緣際會之下，接到廟方修繕舊鼓的需求，進到儲藏室後王錫坤第一眼就看中的鼓，試敲之下不僅聲音完好如初，作功也十分細緻，細看之下才發現印有《响仁和》的章，事隔多年驚喜遇見父親製作的鼓，就好像穿越了時空，再度與過世的父親有了連結。

▲ 王錫坤自費建置了一間用來珍藏各式鼓類的文化館。（圖／記者詹皓帆拍攝）

傳承得不只是手藝 還有三代匠人精神

繃鼓、踩鼓等吃力的工作，目前王錫坤漸漸放手交給第三代的兒子王凱正去執行，而王錫坤就像是一位嚴厲的導師，每一個步驟都緊盯，因為每一個細節都可能藏有魔鬼，第三代的王凱正，也持續堅持爸爸與爺爺傳承下來的工序與工法，因為在別人眼裡的無所謂，就是讓鼓聲可以響徹雲霄、餘音迴盪的功力所在，要是放棄了這些別人眼中被視為「無所謂」的堅持，那麼《响仁和》的招牌就無法打響一世紀的名號，王凱正也認知到要將鼓做到極致的心法就是靠「細節」兩個字，簡單卻很少人可以堅持。

▲ 目前王錫坤漸漸放手交給第三代的兒子王凱正去執行。（圖／記者詹皓帆拍攝）

王錫坤小檔案

年齡： 1950 年生， 71 歲

經歷：响仁和鼓藝工坊二代負責人