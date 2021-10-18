費鴻泰：10幾名立委涉炒作高端股票　檢調應介入查清

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費鴻泰進一步表示，去年8月份高端的增資案被櫃買中心退件，9月份同意增資，10月2日設定認定基本日，11月完成增資。8月份退件，9月份同意，這中間有没有關說，檢調應該好好查查櫃買中心、證期局、乃至於金管會。更要去查誰認股了？誰增資了？也要查查跟立委及親友有没有關係？
費鴻泰指出，他在11月底就接到有10多位立委介入炒作高端股票，認股價與現在股價差非常多。高端股價從去年元月到今年五月股價差13倍。高端原始資本額是21億，市值最高時達800億。今年如何發EUA？打了高端可以入境美、日、新加坡嗎？希望檢調告訴大家，讓東洋交易破局的吳姓立委是誰？查東洋內線交易要26組人馬，查高端至少要上百組，因為金額實在太大。
曾銘宗也指出，東洋股票去年11月2日交易量高達10725張，11月3日剩5710張，11月4日1515張。11月4日林全宣告與BNT協商破局，資料顯示前一天有人知道消息賣出股票減少損失。檢調搜索發現東洋總經理、副總經理都可能涉案。林全董事長去年11月中旬時公開表示，有外部人介入，「所謂的外部人到底是誰？」
曾銘宗表示，國人有上百萬人打了高端疫苗，黨團特別留意高端公司是否正派經營，外界也傳言紛紛高端公司涉及內線交易。今年5月12日高端股票交易量為13558張，5月13日是16108張，5月13日下午六點半總統府召開記者會表示預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。為何當天及前一天股價及交易量如此異常？檢調應介入調查，這涉及廣大投資人權益，也涉及到人民對其產品的信心。
賴士葆表示，東洋案是金管會主動送給檢調，高端是民眾檢舉，檢調主動調查，金管會被動提供資料。官方針對東洋及高端的處理方式有如此大的不同。林全說有外部人介入，原來預計購買量是3000萬劑，每劑31.5美元，前後只有一個月即破局，就有人內線交易。
賴指出，高端有國家級啦啦隊，包括總統、行政院長、衛福部長、外交部長，特別是衛福部長，高端没有做第三期就給EUA，打在百姓身上，把人民當大規模人體試驗。與台灣密集交流的國家包括美、日、加拿大、新加坡11月份開始要國際認證疫苗才能入境，高端卻没有列入名單之中。
賴士葆指出，在各部會積極拉抬下，一年多來有太多上下其手的機會，希望檢調必須毋枉毋縱不要受政治力影響，設下調查斷點，如同東洋只查東洋內部，而不查外部。