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白飯熱量比糙米高？專家「打破迷思」曝關鍵：其實差不多

▲你知道白飯跟糙米飯的熱量「誰比較高嗎」，對此，營養師高敏敏就解答了，表示其實兩者「都差不多」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲你知道白飯跟糙米飯的熱量「誰比較高嗎」，對此，營養師高敏敏就解答了，表示其實兩者「都差不多」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 13:40:19

你喜歡吃白飯嗎？那你是否知道一碗白飯跟一碗糙米飯的熱量「誰比較高呢」，對此，美女營養師高敏敏就解答了，表示其實兩者「都差不多」，也透露背後關鍵，並奉上5種不同米飯的營養分析，提供給民眾參考！

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▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏表示，一碗白飯與一碗糙米飯的熱量其實都差不多，大約是280大卡，但為何營養師都要求民眾要多吃糙米和五穀米呢？其實只要從「營養分析」就可以知道答案了。

高敏敏說，這兩者一樣都是澱粉，但除了白米之外，其他的未精製全穀米的「膳食纖維跟B群，含量高很多」，甚至連蛋白質的表現也比精緻白米優秀一些，因此她便奉上5種米飯的營養分析，並表示以下為每100g生米的營養組成含量。

白米

白米是將胚芽、米糠都去除，只剩下白色胚乳的部分，這樣經過「精緻後」，營養會大流失。

熱量：352kcal

碳水化合物：77.8g

蛋白質：7g

膳食纖維：0.7g

維生素B群：17.77mg

五穀米

大多會用五種未精緻米組合而成營養保留更完整！

熱量：348kcal

碳水化合物：72.9g

蛋白質：8.7g

膳食纖維：4.9g

維生素B群：35.54mg

糙米

糙米是指稻榖去除外殼後，留下了胚芽與米糠，與五穀米皆是屬於未精緻米，營養保留更完整！

熱量：354kcal

碳水化合物：75.1g

蛋白質：8.2g

膳食纖維：4g

維生素B群：28.23mg

紫米

屬於糯米的一種，敏感者吃多容易消化不良，多用在甜湯、米糕或糯米飯糰等。

熱量：350kcal

碳水化合物：70.1g

蛋白質：10.1g

膳食纖維：3.3g

維生素B群：67.82mg

紅藜麥

營養價值非常高！但多做為搭配，很特別的地方是，他的蛋白質含量高且胺基酸種類齊全，很適合大家時常參雜在食物中攝取更完整的營養！

熱量：361kcal

碳水化合物：66.8g

蛋白質：12.1g

膳食纖維：8.3g

維生素B群：200.6mg

▲營養師高敏敏分享5種米飯的營養分析。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲營養師高敏敏分享5種米飯的營養分析。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏提到，很多人都有「白飯熱量高」的既定印象，但是比較下來，五種米的熱量並沒有太大的差異，那為什麼總是認為白米是最不好的選擇呢？主要是因為「白米處理的程序繁複，導致營養都流失了，最大的功用就是拿來提供我們轉化爲葡萄糖的身體能量」。

因此，衛福部也建議，每日主食至少應有1/3為未精製全穀雜糧，所以她也建議大家，以糙米、五穀米、紫米、紅藜米等取代精緻白米，除了能攝取到豐富的維生素B群、E、礦物質、膳食纖維等，同時也能降低代謝疾病與癌症的機率。

假設你是喜歡吃飯的人，也可以參考以下3點，第一「可以以糙米、五穀米等為主，增加營養素攝取」、第二「如果真的不喜歡全穀米的口感，也可以將白米及未精製米混煮，減少粗糙口感，又能攝取到其中營養」和第三「如果米飯吃膩了，也可以用芋頭、地瓜、南瓜等雜糧類做代換，不過要特別注意它們都是澱粉類，要共同計算攝取量」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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