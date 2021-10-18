白飯熱量比糙米高？專家「打破迷思」曝關鍵：其實差不多

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高敏敏說，這兩者一樣都是澱粉，但除了白米之外，其他的未精製全穀米的「膳食纖維跟B群，含量高很多」，甚至連蛋白質的表現也比精緻白米優秀一些，因此她便奉上5種米飯的營養分析，並表示以下為每100g生米的營養組成含量。
白米
白米是將胚芽、米糠都去除，只剩下白色胚乳的部分，這樣經過「精緻後」，營養會大流失。
熱量：352kcal
碳水化合物：77.8g
蛋白質：7g
膳食纖維：0.7g
維生素B群：17.77mg
五穀米
大多會用五種未精緻米組合而成營養保留更完整！
熱量：348kcal
碳水化合物：72.9g
蛋白質：8.7g
膳食纖維：4.9g
維生素B群：35.54mg
糙米
糙米是指稻榖去除外殼後，留下了胚芽與米糠，與五穀米皆是屬於未精緻米，營養保留更完整！
熱量：354kcal
碳水化合物：75.1g
蛋白質：8.2g
膳食纖維：4g
維生素B群：28.23mg
紫米
屬於糯米的一種，敏感者吃多容易消化不良，多用在甜湯、米糕或糯米飯糰等。
熱量：350kcal
碳水化合物：70.1g
蛋白質：10.1g
膳食纖維：3.3g
維生素B群：67.82mg
紅藜麥
營養價值非常高！但多做為搭配，很特別的地方是，他的蛋白質含量高且胺基酸種類齊全，很適合大家時常參雜在食物中攝取更完整的營養！
熱量：361kcal
碳水化合物：66.8g
蛋白質：12.1g
膳食纖維：8.3g
維生素B群：200.6mg
高敏敏提到，很多人都有「白飯熱量高」的既定印象，但是比較下來，五種米的熱量並沒有太大的差異，那為什麼總是認為白米是最不好的選擇呢？主要是因為「白米處理的程序繁複，導致營養都流失了，最大的功用就是拿來提供我們轉化爲葡萄糖的身體能量」。
因此，衛福部也建議，每日主食至少應有1/3為未精製全穀雜糧，所以她也建議大家，以糙米、五穀米、紫米、紅藜米等取代精緻白米，除了能攝取到豐富的維生素B群、E、礦物質、膳食纖維等，同時也能降低代謝疾病與癌症的機率。
假設你是喜歡吃飯的人，也可以參考以下3點，第一「可以以糙米、五穀米等為主，增加營養素攝取」、第二「如果真的不喜歡全穀米的口感，也可以將白米及未精製米混煮，減少粗糙口感，又能攝取到其中營養」和第三「如果米飯吃膩了，也可以用芋頭、地瓜、南瓜等雜糧類做代換，不過要特別注意它們都是澱粉類，要共同計算攝取量」。（編輯：郭佩蓉）
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