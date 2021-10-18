國際抵制聲浪四起　IOC協調官：北京冬奧關乎團結

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維權人士今天上午在雅典衛城（Acropolis）高舉西藏旗幟，並展示「光復香港，時代革命」標語，其中2人遭到逮捕。
人權團體批評說，中國人權紀錄未見改善，國際奧委會14年來卻將兩屆奧運交給北京主辦，即北京2008年夏季奧運和明年冬奧。
薩馬朗契的父親曾任國際奧委會主席。與父親同名的薩馬朗契今天在古奧林匹亞接受路透社專訪，他表示每個人都有權利主張理想，並表達他們的立場和原則。
薩馬朗契說：「我們不能評論這些抗議活動，今天在雅典有示威活動，而我們則在古奧林匹亞做一件重要的事，就是讓大家團結起來。」
他說：「明天點燃奧運聖火，就是團結的開始。對許多事情有人同意、有人不同意，但奧運就是努力讓大家團結在一起。」
北京冬奧將在明年2月4日至20日舉行，成為第一個主辦冬夏兩屆奧運的城市。而如同2008年北京奧運情況重演，因中國迫害人權紀錄而呼籲抵制的抗議之聲，讓北京冬奧蒙上陰影。
人權團體和部分美國國會議員都呼籲國際奧委會另擇他地舉辦，除非中國終止人權迫害才讓北京舉辦。美國認為中國持續對維吾爾族及其他穆斯林少數族裔進行種族滅絕行動。
中國當局被控自2016年以來，將大約100萬名維吾爾及主要是穆斯林的少數族裔關進拘留營，並強迫他們勞動。中國否認有不當行為，並說他們設立的是職業培訓中心，以打擊極端主義。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101018