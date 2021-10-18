BMW 128ti vs Volkswagen八代Golf GTI vs Toyota GR Yaris，猜猜誰跑出1分19秒45成績贏過對手
日前外媒進行BMW 128ti、Volkswagen八代Golf GTI、Toyota GR Yaris賽道測試，三車輸出動力基本處載同一等級，但驅動方式128ti與Golf GTI皆為前驅設定，只有GR Yaris為四輪驅動，最終有一輛跑出1分19秒45成績打敗對手，猜猜是誰？
Carture 車勢文化
2021-10-18 14:55:20
關於鋼砲總是有比不完的競賽，尤其Toyota GR Yaris充滿話題與樂趣的車款，因此外媒除GR Yaris外亦安排BMW 128ti與Volkswagen八代Golf GTI進行賽道測單圈比賽。在看成績結果前先來溫習三車性能數據，首先128ti搭載2.0升渦輪引擎，擁有265hp/40.8kgm輸出與0～100km/h加速6.1秒表現。八代Golf GTI同樣也是搭載2.0升渦輪引擎，但在輸出部分則略小為245hp/37.8kgm，6.3秒的0～100km/h加速也較慢，至於GR Yaris雖搭載1.6升渦輪引擎，但在輸出卻有著不遑多讓的261hp/36.7kgm，0～100km/h加速更只要5.5秒。GR Yaris除有著更快的加速表現，同時相較於128ti與Golf GTI，GR Yaris也採四輪驅動設定。最終三車跑出1分19秒45、1分21秒51與1分23秒89，請猜猜上述成績分別是誰？
影片來源 Cars.co.za