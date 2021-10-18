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印度孟買單日無死亡病例　抗疫重大里程碑

▲印度COVID-19疫情一度極為嚴重的大城孟買，昨天創下18個月來第一個單日無COVID-19死亡病例的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度COVID-19疫情一度極為嚴重的大城孟買，昨天創下18個月來第一個單日無COVID-19死亡病例的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-18 19:47:34

（中央社記者林行健新德里18日專電）印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度極為嚴重的大城孟買，昨天創下18個月來第一個單日無COVID-19死亡病例的里程碑，也成為印度整體疫情趨緩的重要指標。

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孟買所在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省政府觀光暨環境部長薩克雷（Aditya Thackeray）17日晚間推文，宣布「孟買今天達成COVID-19零死亡紀錄，這也是2020年3月26日以來的首次。」

孟買是印度人口最多的城市，約1248萬人，且因人口流動性大，一度成為印度疫情最嚴重的城市之一。

當地衛生部資料顯示，這座商業大城於2020年3月17日出現首宗COVID-19死亡病例後，單日死亡病例於同年6月20日達到136人，成為第一波疫情期間的高峰。

今年5月1日，孟買有90個COVID-19病例死亡，是第二波疫情期間死亡人數最多的一天。

但就17日單日新增確認人數而言，孟買僅通報367例，值得一提的是，印度全國也才剛度過一連10天的九夜節與十勝節慶典，許多宗教活動連日來都有大批人群聚集。

地方官員將疫情的趨緩歸功於廣泛的疫苗接種覆蓋率。大孟買城鎮合作促進專員查哈爾（Iqbal Singh Chahal）告訴印度媒體，至少有97%的孟買成年市民已完成接種第一劑COVID-19疫苗、55%完成兩劑接種。

但也有台商認為，印度可能在前兩波重大疫情當中，已達到群體免疫。

印度全國人口約13.6億人。根據印度中央政府衛生與家庭福利部今早公布的資料，印度全國於過去24小時的新增病例為1萬3596人，是過去230天中的新低。

另外，資料也顯示，過去24小時，康復病例達1萬9582人，使得印度從疫情爆發以來累計康復病患達到3343萬9331人，康復率達98.12%。

另方面，截至今天上午，印度至少已有9億7790千萬人完成接種至少一劑疫苗，中央政府希望在這未來一、兩天內突破10億人接種目標。

目前印度施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）、印度國產Covaxin，以及俄羅斯衛星V（Sputnik V）等3種品牌的疫苗。

印度醫學研究委員會（ICMR）9月公布的COVID-19疫苗效力調查顯示，打過第一劑疫苗者若感染病毒，存活率超過96%。（編輯：韋樞）1101018

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