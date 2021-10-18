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以色列：若與真主黨開戰　每天恐遭2千飛彈襲擊

▲以色列高階軍官表示，以色列若是與黎巴嫩真主黨開戰，預料每天會遭真主黨2000枚飛彈襲擊。圖為先前以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發生衝突時，大樓遭到飛彈擊中資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列高階軍官表示，以色列若是與黎巴嫩真主黨開戰，預料每天會遭真主黨2000枚飛彈襲擊。圖為先前以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發生衝突時，大樓遭到飛彈擊中資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-18 19:38:42

（中央社以色列拉姆拉18日綜合外電報導）以色列高階軍官告訴法新社，以色列並不希望和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）開戰，但若雙方爆發衝突，以色列已做好準備，預料每天會遭真主黨2000枚飛彈襲擊。

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以色列軍方今年5月和加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體激烈交火11天，對方朝以色列發射約4400枚飛彈。

以色列表示，以色列使用約10年的鐵穹（Iron Dome）飛彈防禦系統，攔截了約90%射向人口稠密地區的飛彈，僅有不到300枚擊中了無人居住地區。

以色列軍方指出，敵方發射飛彈的頻率，超越2006年真主黨朝以色列開火的次數，當時黎巴嫩發射差不多數量的飛彈，但那次鏖戰長達1個月。

以色列民防司令部（Home Front Command）司令戈丁（Uri Gordin）表示，今年5月，特拉維夫（Tel Aviv）和阿什杜德（Ashdod）等城市經歷了「以色列史上數量最多的砲彈襲擊」，「每天有超過400枚飛彈射向以色列」。

他說，若和「真主黨起衝突或開戰，預料每天將有5倍多的飛彈從黎巴嫩射向以色列」。

他告訴法新社：「基本上，我們預計每天約有1500至2500枚飛彈射向以色列。」

以色列民防司令部設立於1992年第一次波斯灣戰爭後，負責民防事務，即替國家遭遇威脅、衝突或災難做好準備。

不過，民防司令部在2006年以色列對戰真主黨的表現遭受批評。那場衝突造成超過1200名黎巴嫩人身亡，大多為平民。以色列陣營則有160人陣亡，多為士兵。

戈丁說，那場衝突對民防司令部是「一記警鐘」，司令部自此強化聯繫部門，如今活躍於以色列250個行政區，可在遭遇任何攻擊的情況下提供協助。

民防司令部在敵方發射飛彈後，會利用電腦預測彈道，警示特定範圍內的民眾前往防空洞避難。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1101018

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